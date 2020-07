Ces Africains qui ont conquis l'Europe

En Europe, ils sont nombreux, les Africains à avoir été sacrés champions avec leurs clubs. En Angleterre, en France, en Belgique ou encore au Portugal, les représentants du continent ont brillamment défendu les couleurs de l’Afrique.

Le coronavirus a tout chamboulé cette saison, mais la passion du foot a été encore plus forte. À l’exception de quelques pays, beaucoup de championnats ont livré leur verdict sur le terrain. À huis-clos certes, mais des titres qui vont tout de même compter pour l’histoire. En tête de liste, les stars de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah, même si la saison s’est terminée sur une petite déception pour le Sénégalais qui termine seulement cinquième au classement des meilleurs joueurs de la saison en Premier League, selon les journalistes anglais.

Dans cette émission, on parle également d’un cas inquiétant, celui du défenseur ivoirien Eric Bailly. Le joueur de Manchester United ne cesse de cumuler les blessures, la dernière en date, celle contractée contre Chelsea en demi-finale de la FA Cup. Et même s’il y a eu plus de peur que de mal, cette énième blessure confirme la fragilité de l’international ivoirien pourtant solide sur le terrain. Depuis son arrivée à Manchester United, le champion d’Afrique 2015 a manqué pas moins de 64 matchs et cumulé plus de 310 jours d’indisponibilité.

Et puis deux invités dans cette émission. D’abord l’international U20 sénégalais Moussa Kalilou Djitté. L’attaquant de Grenoble Foot 28, en Ligue 2 française, fait le bilan de sa première saison en France et parle de ses ambitions pour le futur. Ensuite, Ajara Nchout Njoya, star parmi les stars du foot féminin africain. Elle se prononce notamment sur sa saison en club, en Norvège, qu’elle a démarré en force, et de l’actualité africaine marquée par l’annulation de la CAN féminine 2020.