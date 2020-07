Coronavirus : l'essentiel de l'info sur la pandémie en Afrique

À ce jour, la pandémie a dépassé la barre des 750 000 cas de contaminations, pour au moins 15 767 morts en Afrique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est déclarée “préoccupée” lundi par l’accélération de l’épidémie de Covid-19 sur le continent, qui avait jusqu’à présent été relativement épargné. Avec 381 798 cas et 5 368 décès, l’Afrique du Sud est pays le plus touché par la pandémie sur le continent. L‘épidémie accélère avec une progression de 30 % au cours de la semaine dernière. Le virus progresse de 31 % au Kenya, 26 % en Ethiopie, 50 % à Madagascar, 57 % en Zambie, 69 % en Namibie et 66 % au Botswana.

Le point du jour

À Madagascar, cacophonie au gouvernement sur la stratégie contre le Covid-19. “Le gouvernement tient à exprimer toute sa consternation à la découverte d’une lettre signée par le ministre de la Santé publique et portant requête urgente pour l’appui à la lutte contre l‘épidémie de Covid-19”, a déclaré la porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Lalatiana Rakotozafy, dans un communiqué daté de mardi. L’appel du ministre de la Santé “est une initiative personnelle”, prise “sans concertation” avec le gouvernement ou le président malgache Andry Rajoelina, a tenu à préciser le gouvernement. Madagascar compte actuellement 8 162 cas confirmés dont 69 décès.

Au Sénégal, 136 nouveaux ont été enrégistrés ce mercredi avec 3 décès supplémentaires et 64 guérisons. Ces 136 nouvelles infections ont été détectées sur un échantillon de 1244 tests, au cours des dernières 24h, soit un taux de positivité de 10, 93 %, a précisé le directeur de la Prévention au ministère de la Santé, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.

Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a décrété mardi un couvre-feu et réinstauré des mesures strictes de confinement pour tenter d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus, après une brusque récente hausse des cas.

En RDC , le président Félix Tshisekedi a officialisé mardi soir la levée de l’“état d’urgence sanitaire”, avec une reprise des activités en trois étapes, dont la réouverture des frontières le 15 août. Et c’est à cette date qu’est également prévue “la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacles”. La reprise des écoles et des universités est fixée au 3 août, a-t-il souligné.

Les statistiques (au 22 juillet à 18:30 GMT )

Cas confirmés =752 332

Décès = 15 767

Guérisons = 410 975

Malades encore hospitalisés = 325 590

Pays par ordre alphabétique

Afrique du Sud : 381 798

Algérie : 24 278

Angola : 779

Bénin : 1 602

Botswana : 522

Burkina Faso : 1 066

Burundi : 328

Cameroun : 16 522

Cap-Vert : 2 107

Comores : 337

Congo-Brazzaville : 2 851

Côte d’Ivoire : 14 531

Djibouti : 5 030

Égypte : 89 078

Erythrée : 251

Eswatini : 1 894

Éthiopie : 11 072

Gabon : 6 433

Gambie : 132

Ghana : 28 989

Guinée : 6 652

Guinée-Bissau : 1 954

Guinée équatoriale : 3 071

Kenya : 14 805

Lesotho : 359

Libéria : 1 108

Libye : 2 088

Madagascar : 8 162

Malawi : 3 149

Mali : 2 494

Maroc : 17 742

Maurice : 343

Mauritanie : 5 985

Mozambique : 1 557

Namibie : 1 402

Niger : 1 113

Nigeria : 37 801

Ouganda : 1 075

RCA : 4 561

: 4 561 RD Congo : 8 626

Rwanda : 1 655

Sao Tomé et Principe : 746

Sahara occidental : 10

Sénégal : 9 121

Seychelles : 108

Sierra Leone : 1 727

Somalie : 3 135

Soudan : 10 992

Sud-Soudan : 2 211

Tanzanie : 509

Tchad : 889

Togo : 790

Tunisie : 1 389

Zambie : 3 583

Zimbabwe : 1 820

Pays les plus touchés par région