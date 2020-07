Coronavirus : l'évolution de la pandémie en Afrique

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est déclarée “préoccupée” lundi par l’accélération de l’épidémie de Covid-19 sur le continent africain, qui avait jusqu’à présent été relativement épargné. L’Afrique est le deuxième continent le moins touché, avec plus de 15 160 décès, devant l’Océanie. Avec 373 628 cas et 5 173 décès, l’Afrique du Sud est pays le plus touché par la pandémie sur le continent. L‘épidémie accélère avec une progression de 30 % au cours de la semaine dernière. Cependant, elle ne le fait “pas plus vite” que dans beaucoup d’autres pays du continent, a souligné l’OMS. Le virus progresse de 31 % au Kenya, 26 % en Ethiopie, 50 % à Madagascar, 57 % en Zambie, 69 % en Namibie et 66 % au Botswana.

En Zambie, le chef de l’Etat Edgar Lungu a demandé à Pékin un allègement et une annulation de différentes de ses dettes vis-à-vis de la Chine à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé la présidence de ce pays d’Afrique australe. La Zambie, deuxième producteur africain de cuivre, souffre depuis des années de la chute des cours de ce métal – sa principale source de devises -, qui a ralenti son économie et alourdi sa dette.

A Madagascar, les principaux hôpitaux de la capitale Antananaviro, sont submergés par l’afflux de patients, a-t-on appris mardi auprès de ces établissements alors que le nombre de malades ne cesse d’augmenter.

En Afrique du Sud, deux ministres sud-africains ont été hospitalisés. “Le ministre de l’Emploi et du Travail, M. Thembelani Thulas Nxesi, a été admis à l’hôpital la nuit dernière (lundi) à cause du Covid-19. Le ministre avait été testé positif il y a environ une semaine et était jusqu‘à hier soir (lundi) en quarantaine à domicile”, selon un communiqué du gouvernement publié mardi. Le ministre de l’Energie, Gwede Mantashe, âgé de 65 ans, a également été hospitalisé lundi “sur les conseils de (son) médecin de famille pour être mieux suivi”, selon un autre communiqué du gouvernement.

Le Gabon envisage la réouverture des lieux de culte. Le président Ali Bongo s’est entretenu à ce sujet avec l’Archevêque de Libreville, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba. Le pays avait allégé depuis quelques semaines les mesures restrictions pour freiner la propagation de l‘épidémie d’où le déconfinement partiel, avec l’ouverture des restaurants, bars et hôtels. Cependant, les lieux de culte étaient toujours interdits d’accès. Les leaders religieux se sentant oubliés plaident depuis quelques jours auprès des autorités.

Échange fraternel et chaleureux ce mardi avec l'Archevêque de Libreville, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba. L'occasion d'évoquer ensemble la réouverture prochaine des lieux de culte, fermés en raison du Covid-19, ainsi que plusieurs autres sujets sur lesquels nous convergeons #tolerance pic.twitter.com/FV62WKdYzy — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) July 21, 2020

Afrique du Sud : 373 628

Algérie : 23691

Angola : 749

Bénin : 1 602

Botswana : 522

Burkina Faso : 1 065

Burundi : 322

Cameroun : 16 157

Cap-Vert : 2 071

Comores : 334

Congo-Brazzaville : 2 851

Côte d’Ivoire : 14 312

Djibouti : 5 027

Égypte : 88 402

Erythrée : 251

Eswatini : 1 826

Éthiopie : 10 207

Gabon : 6 433

Gambie : 112

Ghana : 28 989

Guinée : 6 590

Guinée-Bissau : 1 949

Guinée équatoriale : 3 071

Kenya : 13 771

Lesotho : 359

Libéria : 1 108

Libye : 1 980

Madagascar : 7 548

Malawi : 3 045

Mali : 2 477

Maroc : 17 562

Maurice : 343

Mauritanie : 5 923

Mozambique : 1 536

Namibie : 1 366

Niger : 1 105

Nigeria : 37 225

Ouganda : 1 072

RCA : 4 548

: 4 548 RD Congo : 8 534

Rwanda : 1 629

Sao Tomé et Principe : 746

Sahara occidental : 10

Sénégal : 8 985

Seychelles : 108

Sierra Leone : 1 711

Somalie : 3 130

Soudan : 10 992

Sud-Soudan : 2 211

Tanzanie : 509

Tchad : 889

Togo : 783

Tunisie : 1 389

Zambie : 3 326

Zimbabwe : 1 713

Pays les plus touchés par région

Afrique australe = Afrique du Sud (373 628 cas, 5 173 décès, 194 865 guérisons)

(373 628 cas, 5 173 décès, 194 865 guérisons) Afrique de l’est = Kenya (13 771 cas, 238 décès, 5 616 guérisons)

(13 771 cas, 238 décès, 5 616 guérisons) Afrique de l’ouest = Nigeria (37 225 cas, 801 décès, 15 333 guérisons)

(37 225 cas, 801 décès, 15 333 guérisons) Afrique centrale = Cameroun (16 157 cas, 373 décès, 13 728 guérisons)

(16 157 cas, 373 décès, 13 728 guérisons) Afrique du nord = Égypte (88 402 cas, 4 352 décès, 28 924 guérisons)

Le point du mardi 20 juillet

Au Nigeria, le ministre des Affaires étrangères Geoffrey Onyeama a été testé positif au Covid-19. M. Onyeama a indiqué sur Twitter qu‘à la suite de ce résultat positif, il était allé s’isoler et se faire traiter dans un centre de soins et priait pour que tout se passe bien. M. Onyeama est l’un des responsables du groupe de travail présidentiel en charge de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus au Nigeria.

Au Sénégal, 138 nouvelles contaminations et 3 décès supplémentaires liont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, a-t-on appris du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ces nouveaux cas proviennent de 639 tests virologiques, soit un taux de positivité de 21%.

Au Ghana, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a été testé négatif au COVID -19 après 14 jours d’auto-isolement, a annoncé dimanche à Accra le ministre de l’Information Kojo Oppong-Nkrumah. Le président s‘était auto-isolé le 5 juillet après être entré en contact avec une personne qui avait été testée positive. Au cours de son isolement, il a travaillé depuis le palais présidentiel, la maison du Jubilé, et a effectué ses tâches par voie électronique avec son équipe.

Le point du lundi 19 juillet

En Algérie, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a affirmé que les mesures préventives pour endiguer la propagation de la pandémie avaient occasionné un “grand préjudice” à l’économie du pays, confrontée également à l’effondrement des cours du pétrole. Il s’exprimait lors d’une réunion du gouvernement avec les partenaires sociaux et les opérateurs économiques au cours de laquelle le ministre des Finances, Aymen BenAbderahmane, a annoncé que les pertes des entreprises publiques totalisaient plus de 879 millions d’euros. Les pertes du secteur privée n’ont pas encore été chiffrées.

En Afrique du Sud, deux personnes ont été tuées samedi à l’aéroport international de Johannesburg lors d’un échange de coups de feu entre la police et des voleurs qui avaient dérobé du matériel de protection sanitaire, a annoncé la police.

En Zambie, la reprise du championnat de football, initialement prévue samedi, a été repoussée de 24 heures après la découverte de 28 cas de coronavirus dans un même club. Ces 28 cas positifs, joueurs et staff compris, ont été découverts au sein du club des Forest Rangers, leaders du championnat avant son interruption en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Le point du samedi 18 juillet

Au Niger, les autorités ont promis de rouvrir le 1er août les frontières aériennes fermées depuis mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, selon un communiqué du conseil des ministres lu à la télévision publique vendredi. “La réouverture des frontières aériennes est prévue pour le 1er août 2020”, indique le texte.

En Algérie, un ancien ministre des Télécommunications Moussa Benhamadi, proche du clan du président déchu Abdelaziz Bouteflika et qui se trouvait en détention préventive, est décédé à 67 ans vendredi du coronavirus à Alger, a annoncé l’un de ses frères samedi. “Moussa Benhamadi est décédé hier soir” vendredi, a déclaré Hocine Benhamadi au quotidien Liberté. “Il avait contracté le virus le 4 juillet et ce n’est que le 13 du même mois qu’il a été évacué en urgence vers un hôpital à Alger”, où il est mort.

Le point du vendredi 17 juillet

En Afrique du Sud, Zindzi Mandela, la plus jeune fille du premier président noir sud-africain Nelson Mandela, décédée cette semaine après avoir contracté la Covid-19 selon sa famille, a été enterrée vendredi à Johannesburg, ont rapporté les médias locaux. Son fils Zondwa Mandela a révélé que sa mère, âgée de 59 ans, avait été testée positive au nouveau coronavirus, le jour de son décès lundi dans un hôpital de Johannesburg. La famille attend cependant les résultats de l’autopsie pour connaître les causes exactes de sa mort, a-t-il précisé.

Au Kenya, un policier de la ville de Busia a été placé en détention pour s‘être accouplé avec une malade covid-19. Le débat fait rage entre ceux qui pensent au viol et des Kényans qui estiment que la patiente a été consentante.

Le point du jeudi 16 juillet

Au Congo-Brazzaville, la marche pour réclamer l‘évacuation du général Jean Marie Michel Mokoko atteint de coronavirus n’a plus eu lieu comme prévue. Elle a été interdite par les autorités qui ont évoqué le risque trop élevé de propagation du virus. Argument balayé par la société civile qui a qualifié le motif de « fallacieux ».

En Guinée, reprise des vols internationaux dès vendredi. L’annonce a été faite par le président Alpha Condé dans une allocution. Le chef de l‘État guinéen a aussi annoncé une nouvelle réduction d’une heure du couvre-feu nocturne dans le Grand Conakry, qui sera imposé entre minuit et 4 h 00 au lieu de 23 h 00 et 4 h 00. Il avait été levé ailleurs.

En Afrique du Sud, la barre des 300 000 cas a été franchie ces dernières 24 heures. La deuxième puissance économique d’Afrique est le pays le plus touché du continent.

En République Centrafricaine, près de la moitié de la population en proie à une guerre civile depuis près de sept ans, sont en situation d’“insécurité alimentaire aigüe” aggravée par le coronavirus, estime l’ONU. “On constate une dégradation importante de la situation alimentaire” depuis un an, déplore le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires ( OCHA ) des Nations unies dans son dernier Bulletin humanitaire publié en juillet.

Le point du lundi 13 juillet

En Côte d’Ivoire, le Conseil National de Sécurité a décidé du maintien de l’état d’urgence jusqu’au 30 juillet 2020. Le contrôle systématique du port du masque dans les véhicules et les lieux publics sera effectué. L’isolement du Grand Abidjan sera levé à partir du vendredi 15 juillet 2020. La fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle est maintenue.

Au Maroc, la ville de Tanger va être reconfinée à partir de lundi midi (11H00 GMT ) après l’apparition de foyers épidémiques, ont annoncé les autorités marocaines. Les transports publics seront suspendus, les cafés, centres commerciaux, marchés et espaces publics fermés, et les contrôles renforcés, afin que les habitants ne quittent leurs domiciles “qu’en cas de nécessité extrême”, a précisé le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

A Madagascar, deux parlementaires meurent des suites d’une infection au Covid-19. “Un député est décédé, un sénateur a trouvé la mort aussi, et après test, il y a maintenant 11 députés porteurs du virus du Covid-19, et au niveau du Sénat, 14 personnes sont infectées”, a indiqué le président Andry Rajoelina à la télévision dimanche.

Au Kenya, 189 nouveaux cas signalés lundi après-midi, ce qui porte le nombre total d’infections à 10 294, a annoncé le ministère de la santé du pays. 12 nouveaux décès ont été enrégistrés, le plus grand nombre de décès enregistré en une journée, ce qui porte le bilan à 197 morts.

En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a décidé dimanche de réimposer un couvre-feu et de suspendre à nouveau la vente d’alcool face à une recrudescence des cas de coronavirus dans son pays. “Alors que nous nous dirigeons vers le pic des infections, il est vital que nous ne surchargions pas nos cliniques et nos hôpitaux avec des blessures liées à l’alcool qui auraient pu être évitées”, a déclaré M. Ramaphosa dans une allocution télévisée. Le chef de l’Etat sud-africain a en conséquence décidé de suspendre à nouveau et avec effet immédiat la vente et la distribution d’alcool et, à partir de lundi, de réimposer un couvre-feu de 21h00 à 4h00 et d’interdire les visites familiales.

Au Cameroun, décès du médecin de l‘équipe nationale féminine de football des Lionnes indomptables de moins de 17 ans. Le Dr. Anasthasie Akamba est morte vendredi dernier après plusieurs jours de détresse respiratoire. Elle était par ailleurs directrice d’un l’hôpital de district dans la capitale camerounaise. Mme Akamba aurait été contaminée par des malades du covid-19 dont elle s’occupait depuis quelques mois. Médecin de l‘équipe nationale féminine de football des U-17, le Dr. Anasthasie Akamba, avait été de la Coupe du Monde de 2018 en Uruguay.

Au Nigeria, les médecins de Lagos ont entamé lundi une grève d’avertissement de trois jours pour protester contre leurs conditions de travail, en soulignant que le personnel traitant du coronavirus n’est pas impliqué dans le mouvement. Les médecins, à l’appel de leur organisation professionnelle, ont lancé leur mouvement face au silence de autorités confrontées à leurs demandes de hausse de salaires et d’amélioration de leurs conditions matérielles de travail.

Le point du dimanche 12 juillet

En Guinée équatoriale, les autorités affirment être le premier pays africain à avoir acquis des doses de l’antiviral Remdesivir, seul médicament à avoir montré une relative efficacité pour traiter le Covid-19. Initialement développé contre la fièvre hémorragique Ebola, cet antiviral est la première thérapie à avoir démontré une certaine efficacité chez les patients hospitalisés pour le Covid-19 dans un essai clinique de taille significative, même si l’effet est considéré comme modeste.

L’Afrique du Sud a signalé 13 497 nouveaux cas de coronavirus, atteignant un total de 264 184, dont 3 971 décès. Le ministre de la santé Zweli Mkhize met en garde contre une “tempête” de COVID -19.

La Hongrie va interdire mardi l’accès à son territoire aux résidents des pays africains, de la plupart des pays asiatiques et de certains États européens, le gouvernement invoquant la recrudescence mondiale des cas de coronavirus.

Au Gabon, le président Ali Bongo demande aux membres du gouvernement de ne pas prendre de congés cette année en raison de la persistance de l’épidémie de Covid-19 dans le pays. Il souhaite que son gouvernement reste mobilisé au service de la nation.

Communiqué de presse pic.twitter.com/8HVovNBaBV — République Gabonaise (@PresidenceGA) July 11, 2020

Le point du vendredi 10 juillet

En Guinée-Bissau, le gouvernement a annoncé vendredi la réouverture à partir de minuit des lieux de culte qui avaient été fermés en mars. Des rassemblements pour des évènements comme les mariages, les baptêmes ou les obsèques seront désormais autorisés, selon un arrêté du Premier ministre Nuno Gomes Nabiam. Des mesures barrières comme le lavage des mains, le port de masque et la distanciation physique doivent être stictement respectées.

En Sierra-Leone, le président Julius Maada a annoncé jeudi soir une réouverture à partir de lundi des mosquées et des églises qui avaient été fermées pour endiguer la progression du coronavirus. L’aéroport de Freetown sera également ouvert aux vols commerciaux à partir du 22 juillet, a déclaré le président Bio dans un message télévisé.

En Algérie, le gouvernement s’inquiète de la recrudescence des contaminations. Ce rebond des cas de contamination est dû, selon les autorités, au “relâchement” de la population et au “non-respect” des règles de prévention et de protection. Le port du masque sanitaire est obligatoire depuis le 24 mai et les contrevenants sont condamnés à de fortes amendes. Mais de nombreux Algériens continuent à être réfractaires au port du masque et aux mesures de distanciation physique.

Le point du jeudi 9 juillet

En Afrique du Sud, La production industrielle a reculé de près de 50% en avril dernier par rapport au même mois de 2019, en pleine période de confinement contre le coronavirus, a annoncé jeudi le bureau des statistiques (StatsSA).

Le gouvernement du pays le plus industrialisé du continent a ordonné fin mars un confinement très strict qui a mis à l’arrêt la quasi-totalité de son économie.

En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune préside jeudi une réunion de travail pour faire face à la recrudescence des cas de Covid-19, au moment où le pays du Maghreb le plus affecté par la pandémie approche la barre symbolique des 1 000 morts. Ce rebond des cas de contamination est dû, selon les autorités, au “relâchement” de la population et au “non-respect” des règles de prévention et de protection.

Au Tchad, les autorités ont annoncé mercredi la réouverture de son espace aérien pour les vols internationaux à partir du 1er août. Il s’agit des vols intérieurs, internationaux et les vols commerciaux, selon le porte-parole du gouvernement tchadien, Oumar Yaya. L’immense pays sahélien avait fermé ses aéroports à toutes compagnies aériennes dès le 18 mars.

En Mauritanie, le gouvernement a décidé de lever à partir de vendredi le couvre-feu nocturne instauré depuis mars, et de rétablir la circulation qui avait été interdite entre les régions pour faire barrage à la pandémie de coronavirus. Le pays va aussi rétablir les vols intérieurs vendredi. Les frontières terrestres, aériennes et maritimes resteront fermées et le port du masque obligatoire dans les lieux publics.

Le point du mercredi 8 juillet

Au Soudan le gouvernement a décidé d’alléger à partir de mercredi le couvre-feu décrété en avril ainsi que plusieurs mesures prises pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus. “Le couvre-feu entrera en vigueur entre 18H00 et 06H00 (16H00 et 04H00 GMT ) (…) et les services administratifs rouvriront progressivement à compter de dimanche” 19 juillet, avait déclaré mardi le porte-parole du gouvernement, Fayçal Mohamed Saleh à SUNA .

Au Zimbabwe, le ministre de la Santé a été limogé. Il est reproché à Obadiah Moyo, 66 ans, d’avoir illégalement attribué un contrat de 20 millions de dollars pour du matériel de dépistage de coronavirus à une société basée à Dubaï et créée il y a quelques mois.

Le point du mardi 7 juillet

Au Kenya, les autorités ont anticipé la fin de l’année scolaire 2019-2020. Selon le ministre de l‘Éducation, George Magoha, les écoles primaires et secondaires ne rouvriront qu’en janvier 2021. L’année scolaire au Kenya court normalement de janvier à octobre, avant la période des examens en novembre.

En Algérie, le gouvernement a procédé au reconfinement de de 18 communes de la wilaya de Sétif, la deuxième préfecture la plus peuplée du pays, en raison d’une hausse des contaminations au nouveau coronavirus. Au total, plus de 16.400 cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés sur le sol algérien depuis l’enregistrement du premier cas le 25 février, dont 959 décès.

Le point du lundi 6 juillet

Au Congo-Brazzaville, des soutiens se multiplient en faveur du général Jean Marie Michel Mokoko. Au cours d’une conférence de presse tenue lundi à Brazzaville, la capitale, des ONG des droits humains ont appelé la communauté internationale à intervenir auprès des autorités pour que le candidat malheureux soit libéré de prison afin de suivre son traitement contre la covid-19.

Le Kenya reprendra ses vols internationaux et nationaux le 1er août dans le cadre d’une levée progressive des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus, pourtant en phase de progression dans la première économie d’Afrique de l’Est. « Le trafic aérien à l’intérieur et vers l’extérieur du territoire national reprendra de manière effective le 1er août », a affirmé le président Uhuru Kenyatta lors d’un discours diffusé en direct par plusieurs chaînes de télévision. Le pays avait interrompu les vols internationaux dans la nuit du 25 au 26 mars.

Au Malawi, le nouveau président, Lazarus Chakwera, a annulé dimanche les célébrations de l’indépendance de ce pays d’Afrique australe prévues lundi et réduit de manière draconienne sa cérémonie d’investiture le même jour, en raison d’une forte hausse des cas de coronavirus. Cette annulation va doucher l’enthousiasme suscité par l‘élection historique de M. Chakwera, ex-chef de l’opposition proclamé vainqueur du scrutin présidentiel du 23 juin, organisé après l’annulation pour fraude de la réélection en 2019 du sortant Peter Mutharika en raison de fraudes massives.

Le point du dimanche 5 juillet

En Égypte, le monde culturel en deuil. L’actrice égyptienne Ragaa al-Guiddawi s’est éteinte dimanche à l‘âge de 81 ans des suites de la maladie due au nouveau coronavirus, a annoncé le syndicat national des comédiens. “Ragaa al-Guiddawi est morte ce matin du Covid-19 (…) En raison du protocole sanitaire, nous n’avons pas prévu d’obsèques publiques”, a indiqué Ashraf Zaki, le président du syndicat.

En Afrique du Sud, flambée de nouvelles infections au coronavirus. Quelque 10.853 nouveaux cas confirmés ont été recensés samedi, ce qui porte le total à 187.977 depuis le mois de mars, selon le ministère de la Santé. Le bilan des décès liés au virus s‘établit de son côté à 3.026, en hausse de 74 par rapport à la veille.

À Madagascar, Antananarivo reconfinée. La faute à un regain de contaminations au coronavirus observées ces trois derniers jours dont 216 pour samedi, un record pour le pays. Au total, 1.621 personnes vivent avec le virus actuellement sur la grande Île avec 31 formes graves, parmi les 23.000 personnes testées depuis le début de l‘épidémie.

Au Maroc, nouveau record de contaminations. Selon les autorités du royaume, 698 nouveaux cas de contamination au Covid-19, ont été recensés ce week-end, soit son bilan quotidien le plus élevé depuis début mars. Rabat fait également état de l’apparition d’un nouveau foyer dans une usine de la ville de Safi (ouest), qui a été placée en quarantaine. Le Maroc compte au total 14.132 recensés, depuis l’annonce du premier cas au Maroc début mars, dont 234 décès et 9 410 guérisons.

Au Congo-Brazzaville, on sait de quoi souffre le général Jean-Marie Michel Mokoko. D’après l’hôpital militaire de Brazzaville où il a été admis suite à des malaises, l’ancien chef d‘état-major des forces armées congolaises et candidat malheureux à la présidentielle de 2016 a été testé positif au coronavirus. Ses avocats s’opposent à son transfèrement à une clinique de la capitale qu’ils considèrent comme étant en insuffisance d‘équipement. De son côté, Brazzaville n’a pas encore commenté cette situation.

Le point du samedi 4 juillet

En RDC , les membres de la riposte en colère. La faute au non-paiement de leurs salaires et primes inhérents à leurs tâches au sein de l‘équipe de riposte. Des sources proches parlent d’environ trois mois d’arriérés. Le pays d’Afrique centrale enregistre au 4 juillet 2020 7 378 cas de coronavirus dont 2961 guérisons et 181 décès.

Kinshasa: Le personnel commis à la riposte contre le Coronavirus en sit-in maintenant devant le siège de L'INPSS. Ces agents réclament 3 mois d'arriérés de salaire cumulés. MinSanteRDC Presidence_RDC OMSRDCONGO pic.twitter.com/Vc8oAi4Bi0 — Congo Courriel (Clarissemulend1) July 4, 2020

De l’autre côté du fleuve Congo, l’heure est à la sensibilisation des peuples autochtones aux gestes barrières contre le nouveau coronavirus, annonce les autorités sanitaires. La campagne commence dans le département de la Lékoumou (sud-ouest) avant de se poursuivre dans d’autres régions comme le Niari voisin et la Likouala dans l’extrême nord-est. Dans d’autres pays comme le Pérou, la covid-19 à déjà ôté la vie à des indigènes comme Santiago Manuin, qui défendait les droits fonciers des communautés amazoniennes au Pérou, décédé mercredi de la Covid-19.

Covid-19 : les peuples autochtones s’imprègnent des mesures barrières

Covid-19 : les peuples autochtones s'imprègnent des mesures barrières

Une campagne de sensibilisation de cette couche sociale pour éviter la propagation de la Covid-19 a débuté, il y a quelques jours, à Sibiti dans le département de la Lékoumou. pic.twitter.com/huZoAXbOFE — Madingou faly (@faly_madingou) July 4, 2020

Le point du vendredi 3 juillet

Au Ghana, un ministre qui avait été déclaré positif au Covid-19, a démissionné vendredi pour ne pas avoir respecté les règles d’isolement et fait campagne, a annoncé la présidence. Le chef d’Etat Nana Akufo-Addo a accepté la démission du secrétaire d’Etat au commerce et à l’industrie Kingsley Ahenkorah, avec “effet immédiat”, a fait savoir la présidence dans un communiqué.

L’Espagne ne rouvrira pas ses frontières aux voyageurs venant d’Algérie, du Maroc et de Chine tant que ces pays ne laisseront pas entrer les visiteurs venant d’Espagne.

Au Sénégal, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé vendredi 110 cas supplémentaires d’infection au nouveau coronavirus, portant le nombre provisoire de cas confirmés à 7 164 dans le pays.

Au Botswana, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale temporairement fermé en raison de la menace du Covid-19. “… conformément aux mesures du protocole de précaution, le siège du ministère fournira ses services à distance jusqu‘à nouvel ordre”, a annoncé le gouvernement vendredi. “Le siège du ministère à Gaborone sera fermé au public et aux visiteurs”, précise déclaration officielle.

Le point du jeudi 2 juillet

Au Nigeria, reprise des vols intérieurs annoncée pour le mercredi 8 juillet, a annoncé sur Twitter le ministre de l’Aviation, assouplissant les restrictions instaurées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le Nigeria avait fermé son espace aérien en mars dans le but de contenir la propagation du nouveau coronavirus.

Au Sénégal, les autorités ont annoncé mercredi qu’il ne rouvrirait pas son espace aux voyageurs en provenance de pays qui ne procèderaient pas de même avec lui, après avoir été tenu à l‘écart d’une réouverture par l’Union européenne de ses frontières. L’UE a adopté mardi une liste de quinze pays, dont la Chine sous conditions, aux voyageurs desquels elle rouvrait ses frontières mercredi. Cette liste a été établie en fonction en particulier de critères épidémiologiques. Le Sénégal n’y figure pas. La liste européenne a cependant vocation à être révisée toutes les deux semaines. Le Sénégal a annoncé rouvrir son espace aux vols internationaux réguliers à partir du 15 juillet.

En Afrique du Sud, le service ferroviaire de passagers est de nouveau opérationnel à la faveur de l’assouplissement des restrictions imposées pour faire reculer le coronavirus dans le pays. Depuis le 1er mai, l’Afrique du Sud a progressivement assoupli ses restrictions, passant du niveau 5 au niveau 3, après un confinement strict de cinq semaines appliqué le 27 mars.

Le point du mercredi 1er juillet

Le bureau de l’Organisation mondiale de la Santé ( OMS ) en Méditerranée orientale a affirmé mercredi que plus d’un million de personnes avaient été infectées au Covid-19 entre le Maroc et le Pakistan, une région qui a atteint un “seuil critique”. Selon les chiffres publiés mercredi par la direction régionale de l’ OMS , le nombre de cas de nouveau coronavirus dans la région, qui compte 21 pays du Maroc au Pakistan, est de 1.077.706, dont 24.973 décès.

En Egypte, Les pyramides du plateau de Guizeh, site phare du tourisme égyptien près du Caire, ont rouvert au public mercredi après avoir fermé en mars en raison de l‘épidémie de nouveau coronavirus, a constaté un journaliste de l’ AFP . Quelques dizaines de touristes étaient présents sur le site de la vaste nécropole royale mercredi. Les aéroports ont aussi rouvert ce jour, ainsi que le Musée égyptien de la place Tahrir au Caire. La réouverture des autres lieux touristiques se fera progressivement avait annoncé mi-juin le gouvernement.

Au Ghana, le championnat de football annulé. Le conseil exécutif de la fédération ghanéenne de football a pris cette décision “au terme d’une réunion marathon”, selon le site internet de la CAF . Les clubs avaient déjà joué 14 ou 15 matches sur 34 et les Aduana Stars menaient le championnat d’un point quand il a été arrêté à la mi-mars à cause de la pandémie. Conséquence de cette annulation, la fédération ghanéenne a décidé de conserver les mêmes représentants que l’an dernier dans les compétition continentales. Asante Kotoko disputera donc en 2020/2021 la Ligue des champions de la CAF , qu’elle a déjà remportée deux fois, alors que Ashanti Gold jouera la Coupe de la Confédération de la CAF , équivalent africain de l’Europa League.

Au Burundi, le nouveau président Évariste Ndayishimiye a déclaré mardi le Covid-19 comme “le plus grand ennemi des Burundais”, imposant une volte-face complète à son pays qui avait jusqu’ici largement ignoré l‘épidémie. Il s’agit d’un revirement absolu par rapport à l’attitude de son prédécesseur Pierre Nkurunziza, décédé subitement le 8 juin, officiellement d’un arrêt cardiaque, qui avait estimé que le Burundi était protégé par “la grâce divine”.

Au Gabon, réouverture à partir du 1er juillet de l’espace aérien pour les vols internationaux. Outre la reprise des vols internationaux à raison de deux vols par compagnie et par semaine, le gouvernement a annoncé la réouverture du transport sur l’ensemble du territoire national. La capitale Libreville, et ses environs étaient isolées du reste du pays depuis début avril.

Le point du mardi 30 juin

En Tanzanie, les cours ont repris lundi pour les élèves du primaire et du secondaire après trois mois d’arrêt dû au coronavirus. Pour cette reprise, les autorités ont mis en place un protocole sanitaire simple qu’enseignants et apprenants doivent impérativement respecter. La Tanzanie est le premier d’Afrique de l’Est à permettre aux élèves de retourner à l‘école.

Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé lundi soir la levée dès mardi du couvre-feu et de l‘état d’urgence instaurés contre le Covid-19, ainsi que la reprise des vols internationaux à partir du 15 juillet malgré la progression continue de la maladie dans le pays.

Au Nigeria, les autorités vont alléger des restrictions et permettre prochainement le retour des élèves en classe pour y passer leurs examens. Elles comptent aussi permettre à nouveau les déplacements à l’intérieur du pays, malgré les craintes suscitées par la hausse des contaminations au nouveau coronavirus dans le pays.