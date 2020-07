Corruption au Nigeria : un fonctionnaire perd connaissance lors de son audition au Parlement

Daniel Pondei, le directeur général par intérim de la Commission de développement du delta du Niger (NDDC), s’est effondré sur sa chaise moins d’une heure après le début de son audition devant une commission de la Chambre des représentants.

Ce fonctionnaire nigérian répondait en direct à la télévision aux questions des législateurs sur la mauvaise gestion des fonds alloués à une commission de développement dans la région pétrolière du pays.

À la suite de son malaise, plusieurs fonctionnaires présents dans la salle lui ont apporter secours afin de l’aider à reprendre connaissance. Et le comité l’a finalement renvoyé à la hâte de l’auditorium après avoir appelé une ambulance.

Le NDDC a fait l’objet de rapports de mauvaise gestion massifs au cours des dernières semaines. La direction insiste cependant sur le fait que toutes les dépenses ont été justifiées, y compris une somme importante allouée pour la Covid-19.

La semaine dernière, le président Buhari a commenté ces rapports en soulignant que son gouvernement fera tout son possible pour déraciner les saboteurs du développement dans la région.

“… J’ai clairement fait savoir à l’Assemblée nationale et à nos services d’enquête et d’application de la loi qu’ils devaient chercher à mieux coordonner leur travail, afin que l’objectif commun de garantir le bon sens, la transparence et la responsabilité des fonds dédiés puisse être attein”, a-t-il souligné.