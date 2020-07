Kenya : un policier emprisonné après accouplement avec une malade de covid-19

Au Kenya, un policier a été surpris jeudi en flagrant délit d’accouplement avec une patiente covid-19 dans un centre de prise en charge de la pandémie. La polémique enfle déjà.

Il est depuis ce matin derrière les barreaux et mis en quarantaine. Lui, c’est un policier qui faisait partie de l‘équipe de six agents chargés de sécuriser le Centre de formation agricole (ATC) de Busia. La structure abrite un centre de prise en charge des malades de coronavirus.

D’après la police kényane citée par des médias locaux, l’agent a été surpris en flagrant délit de relations sexuelles avec une patiente de covid-19. La scène se serait déroulée aux environs de 22 heures.

« À cette heure-là, lui et nous faisions un balayage dans la zone réservée aux femmes. Notre collègue s’est arrêté pour parler à une malade et nous avons poursuivi notre chemin. C’est alors que nous avons été interpellés par des cris de femmes. À notre arrivée, nous avons trouvé notre collègue et la patiente nus dans le lit », a témoigné un policier.

Si la thèse du viol est privilégiée par de nombreuses patientes, quelques rares malades indiquent que la femme avait bel et bien consenti à cette séance. « Elle (la malade) s’est rétractée lorsqu’elle s’est rendu compte que nous les avons vus et que la police était déjà sur le coup », a chargé une autre malade.

La police, quant à elle, s’abstient de qualifier l’infraction et attend la fin de l’enquête et les résultats du test au coronavirus effectué sur le mis en cause.

La police kényane est régulièrement accusée de débordements dans le cadre du respect des mesures destinées à lutter contre le coronavirus.

En juin dernier, un rapport de l’Autorité indépendante de contrôle de la police (IPOA) avait mis en cause la police dans la mort de 15 personnes pendant le couvre-feu. « Après enquêtes préliminaires, 15 morts et 31 incidents menant à des blessures ont été directement liés à des actions d’officiers de police dans le cadre du maintien du couvre-feu », selon l’IPOA.

Au 17 juillet 2020, le Kenya compte 11 673 cas de coronavirus dont 217 décès et 3 638 guérisons. C’est le pays le plus touché de l’Afrique de l’Est après avoir détrôné la vedette au Soudan.