Concert solidaire pour la réouverture de l’Opéra Garnier

La traditionnelle représentation gratuite du 14 juillet de l’Opéra Garnier sera cette année destinée plus spécifiquement aux personnels soignants; une manière symbolique de les applaudir pour ces premières représentations en public post-confinement. Si le premier soir de réouverture est destiné aux VIP (les abonnées, les membres de l’Association pour le Rayonnement de l’Opéra de Paris et quelques mécènes), cette deuxième soirée ce veut quant à elle plus solidaire. En partenariat avec la Fondation des Hôpitaux de Paris et l’association Aidons les soignants, ce sont les plus touchées par l’épidémie qui seront à l’honneur le 14 juillet. Au programme: la soprano Julie Fuchs et le baryton Stéphane Degout accompagnés par l’Orchestre de l’Opéra national de Paris sous la direction de Philippe Jordan et des Chœurs de l’Opéra national de Paris sous la direction de José Luis Basso pour du Mozart, Fauré, Dukas…

Si l’Opéra sera à la fête, les conditions sanitaires exceptionnelles seront aussi de la partie. Les mesures de distanciations sociales d’au moins un mètre, personnel et spectateurs confondus, ainsi qu’un siège libre d’écart entre ces derniers devront être respectées. Le port du masque sera obligatoire lors des déplacements et le terrain balisé avec du gel hydroalcoolique. Si les places ne sont pas disponibles à la vente, l’Opéra offre toutefois l’opportunité à tous de suivre en direct sur les réseaux sociaux ces deux soirées consécutives du 13 et 14 juillet. Les véritables retrouvailles avec le public se feront – normalement – dès l’automne pour une programmation avec des chorégraphes de renom et du classique.