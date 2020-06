Vers l'éradication de la poliomyélite en Afrique

Vendredi, la Commission régionale africaine de certification a annoncé son intention de prendre sa décision finale sur le statut du virus sauvage de la polio en Afrique.

La commission indépendante chargée de certifier l‘éradication du virus sauvage de la polio dans la région africaine de l’Organisation mondiale de la santé, a programmé le mois d’août 2020 pour sa déclaration.

Cependant, la commission a accordé à certains pays africains, dont le Cameroun, la République centrafricaine, le Nigeria et le Soudan du Sud, le statut de pays indemne de polio sauvage.

Les pays y sont parvenus, après les visites de vérification sur le terrain des commissions sur une période d’un an et une analyse critique approfondie de la documentation de la surveillance de la poliomyélite, de la vaccination et des capacités de laboratoire présentée par les gouvernements de chacun des pays.

Bien que le traitement de la poliomyélite reste à trouver, la maladie peut être prévenue par l’administration d’un vaccin efficace.

Des efforts sont en cours dans tous les pays pour augmenter rapidement les niveaux d’immunité des enfants et les protéger contre la paralysie de la polio, selon la commission.