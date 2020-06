Maroc : le confinement pourrait impacter les enfants

Au Maroc, de plus en plus de voix s’interrogent, voire s’inquiètent, de la nocivité pour les enfants du confinement en vigueur depuis mi-mars et récemment prolongé dans les grands centres urbains.

Le royaume a maintenu le 9 juin, le maintien des mesures dans une partie du pays. La Société marocaine de pédiatrie a donc adressé une lettre au ministre de la Santé. Elle appelle à prendre en compte “l’impact psychologique et le traumatisme qui peuvent découler d’un confinement trop long”.

“Nous sommes uniquement pour un assouplissement des mesures qui concernent l’enfant parce que dernièrement, nous avons commencé à apercevoir et recevoir des enfants qui ont des troubles du comportement que nous recevons dans nos cabinets et qui sont signalés par les parents”, révèle Dr. Hassan Afilal, responsable de la Société marocaine de pédiatrie.

Nous avons commencé à apercevoir et recevoir des enfants qui ont des troubles du comportement

Selon le spécialiste, le confinement prolongé peut engendrer chez l’enfant, une “perte de repères”, avec des “troubles du comportement”, une “irritabilité” et une “déstructuration du sommeil”.

Des témoignages de parents se multiplient comme celui de Siham Rachidi Alaoui, mère au foyer.

“Nous ne parvenons pas à contrôler nos enfants, j’avais l’habitude de pouvoir interdire à mes enfants d’utiliser les téléphones portables pour étudier. Aujourd’hui, ils me disent : “Qu’est-ce qu’on va faire, maman ?” Je me sens obligée de leur permettre de le faire. Aujourd’hui, la seule raison pour laquelle je sors avec ma fille est de voir un ophtalmologue, le téléphone a eu un impact sur sa vue”.

Les autorités ont promis d’accélérer la levée du confinement à partir du 20 juin, avec une “plus grande mobilité des personnes” et la reprise d’activités culturelles.