Manifestation contre la statue de Cecil Rhodes à Oxford

La statue de Cecil Rhodes doit tomber ! Des milliers de personnes se sont mobilisés mardi pour demander le démantèlement de la stèle en hommage à l’un des plus célèbres impérialistes britannique.

Réunis au sein du campus de la célèbre université d’Oxford, ils ont rappelé que l’attitude des anciennes puissances coloniales est porteuse des mêmes préjugés raciaux que revendiquent encore aujourd’hui les suprémacistes blancs.

“Je voudrais qu’Oxford arrête de glorifier un raciste, un suprématisce blanc. Je ne comprends pas pourquoi Oriel College ne fait rien à propos de cela. Pourquoi il le préserve. Cela en dit long sur l’université et nous avons grandi à Oxford et nous voulons que ça change”, déclare Anna Ovenden, résidente et diplômé de l’université d’Oxford.

“C’est vraiment important qu’on reste conscious de la vérité de cet homme-là et du colonialisme. Et moi, je pense que tu peux voir tout le monde ici, c’est vraiment vraiment évident que les gens ne sont pas contents”, précise Femi Nylander, l’un des organisateurs des manifestations.

Un consensus contre la figure de Cecil Rhodes ? Pas vraiment ! Les manifestations contre la célébration de la mémoire de l’homme d’affaires ne sont pas du goût de tout le monde.

“Je pense que détruire le passé n’est jamais une bonne chose. Je pense qu’il y a quelque chose de particulier quand on demande la destruction des statues de personnalités disparues depuis plus d’un siècle. Cela me semble une diversion par rapport à des questions plus urgentes”, souligne Peter Hitchens, journaliste et résident à Oxford.

La figure de Cecil Rhodes est extrêmement controversée au Royaume unie. L’homme est pourtant à la base de la politique de discrimination raciale et de la privatisation des terres des autochtones en Afrique australe. La Rhodésie, l’ancien nom du Zimbwe a par exemple été baptisée en hommage à M. Rhodes qui y a légué un racisme institutionnel féroce au sein de la minorité blanche au moins jusqu‘à l’indépendance du pays en 1980.