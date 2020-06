Des respirateurs artificiels 100% marocains

La production de respirateurs artificiels 100 % marocains est en cours dans ce pays d’Afrique du Nord.

La fabrication de respirateurs de deuxième génération à Noaceur, à environ 30 kilomètres au sud de Casablanca, s’inscrit dans le cadre des efforts visant à contenir la pandémie de Covid-19.

“Une version très basique de ce produit a été créée fin mars pour lutter contre la pandémie de Covid-19 sur la base d’instructions royales et avec le soutien du ministère de l’industrie. Nous avons décidé avec un collectif d’aéronautique d’aller au-delà de cette première version, de l’améliorer et d’en faire plusieurs versions de plus en plus intelligentes et efficaces en termes de gestion de la respiration”, explique Said Benhajjou, directeur général d’AVIARAIL.

C'est une machine qui fait des modes standards et un volume contrôlé, elle a une capacité d'assistance qui peut être contrôlée par la fréquence propre du patient.

La production de respirateurs artificiels 100 % marocains est en cours dans ce pays d’Afrique du Nord.

“C’est une machine qui fait des modes standards et un volume contrôlé, elle a une capacité d’assistance qui peut être contrôlée par la fréquence propre du patient. Elle contrôle le taux d’oxygène administré, elle contrôle les pressions et le sang. Ainsi, elle est plus que suffisante pour ventiler les syndromes de stress respiratoire aigu chez les patients en détresse, dans le cas de Covid-19 ou d’autres pathologies”, précise Mamoune Faroudy, chef de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Ibnou Sina.

Un appareil respiratoire de troisième génération plus avancé, plus lourd et plus robuste a également été développé, selon les fabricants.

En attendant, ils se disent prêts à exporter la deuxième génération de respirateurs à l‘étranger si nécessaire.

Selon le récent chiffre, le Maroc a enregistré plus de 8 437 cas confirmés du nouveau coronavirus, dont 210 décès et environ 7 493 guérisons.