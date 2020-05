Covid-19 : un ministre tunisien bloqué en France après y avoir célébré l'Aïd

Un ministre tunisien a indiqué être actuellement bloqué en France, où il s‘était rendu pour célébrer en famille la fin du jeûne du ramadan (aïd el-Fitr), il y a une semaine, mais assuré être en mesure de gérer son ministère a distance.

Mongi Marzouk, ministre de l’Energie et des Mines, a dit sur sa page Facebook avoir été contraint de rester en France après l’annulation par Tunisair de son vol retour.

A ce jour, du fait des mesures prises contre la pandémie de Covid-19, l’espace aérien tunisien reste fermé, et seuls des vols de rapatriement sont organisés.

Commentant sa situation, le ministre a assuré que cela ne l’empêchait pas “de continuer à gérer les affaires du ministère et de suivre l’équipe et les réunions à distance, et de communiquer constamment avec les cadres du ministère”. “J’attends de rentrer à la maison dès que possible”, a-t-il ajouté, précisant qu’il se soumettrait aux procédures de quarantaine à son retour.

La publication du ministre a toutefois suscité des critiques sur les réseaux sociaux, certains internautes dénonçant un “comportement irresponsable” pour “un homme d’Etat”.

M. Marzouk, entré en fonctions fin février 2020, a en revanche reçu le soutien de l’ancien ministre du Commerce, Mohsen Hassan, qui a jugé les attaques “déplacées”.

L‘épidémie de nouveau coronavirus a marqué le pas en Tunisie, avec peu de nouveaux malades officiellement identifiés et 48 décès au total depuis le début de la pandémie. Les autorités ont en conséquence commencé à lever les mesures de confinement strictes, prises dès la mi-mars.

L’isolement hors du domicile reste obligatoire pour les personnes arrivant de l‘étranger.

AFP