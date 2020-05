Les surfeurs sud-africains contre le confinement

Des surfeurs sud-africains veulent avoir accès aux plages.

Une poignée de surfeurs de la région protestent au Surfers Corner à Muizenberg, non loin de la ville du Cap, contre les restrictions de confinement qui leur interdisent de pratiquer leur sport favori.

À leur avis, il s’agit d’une application étriquée du confinement puisqu’en tout état de cause, le surf est typiquement une activité où la distanciation sociale est totale.

“L’Océan est notre endroit sûr. C’est un endroit qui nous maintient à la fois du point de vue psychologique et physique, et nous empêcher d’y avoir accès est incompréhensible. C’est pas comme si nous allions nous rassembler à la plage. En fait, nous allons littéralement nous déshabiller dans nos voitures, nous changer, prendre nos planches et entrer dans l’eau”, explique Andrew, un surfeur.

Les mesures de confinement ont été allégées le 1er mai pour permettre à l‘économie sud-africaine de reprendre. Il est ainsi possible de marcher, d’aller à vélo… Mais pas de surfer. Oh ! Il est aussi interdit de manifester.

“Si nous pouvions surfer, nous aurions moins de personnes qui marchent ensemble et les gens seraient moins regroupés. Je ne pense pas que le surf augmentera le risque plus que marcher sur la plage ou marcher sur cette route”, tente de proposer Ashe Lynn, surfeuse.

Incompréhension pour les surfers en colère et application stricte des consignes en matière de confinement de la part de la police sud-africaine.

Pendant que les protestataires les plus vindicatifs vont terminer la journée au poste de police. Les autres peuvent toujours profiter de leurs planches, mais pas dans l’océan.