Congo : sauvetage de l'année scolaire et académique

Après deux mois de congés forcés, et à l’approche des examens de fin d’année, beaucoup encore se demandent comment sauvera t-on l’année scolaire et académique ? Dans plusieurs pays africains, c’est la grosse interrogation, et à chaque gouvernement sa recette. Ce matin, on s’intéresse, à celle du Congo. Anatole Collinet Makosso, le ministre congolais de l’Education, répondra à nos questions.