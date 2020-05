RDC : Sit-in des réfugiés de Goma

Une cinquantaine de réfugiés en colère, a ainsi choisi la voie de la rue pour exprimer son mécontentement.

Le bureau régional de L’ONG AIDES a été également pris d’assaut pour attirer l’attention de la communauté internationale.

“On ne nous dit rien, pendant cette période du coronavirus, les enfants font de la diarrhée à cause de la famine, ils nous ont donnés des médicaments … Est ce que c’est le paracétamol qui va nous soigner ? Le paracétamol c’est ça la nourriture? Qu’ils nous donnent de quoi manger et des médicaments ! Le gouvernement sait qu’un réfugié à le droit de manger , ou bien si , ils ne sont plus en mesure de nous supporter qu’ils nous brûlent alors, au lieu de mourir de faim. Qu’ils ferment leurs bureaux pour qu’on sache qu’un réfugié n’a personne pour plaider sa cause, et si le président Félix Tshisekedi ne veux pas de nous qu’on nous brûle une fois pour toutes et qu’on sache que les réfugiés n’existent plus”, déclare Aline Nsabimana, réfugiée Burundaise.

Pour Daniel Habimana, réfugié Rwandais, “ Si vous nous voyez ici, c’est à cause de la famine, nous ne sommes pas ici pour faire la guerre, on est là seulement à cause de la famine. On nous avait dit qu’il y aurait de l’argent et de la nourriture, mais parmi nous, aucun réfugié n’a reçu même 50 franc congolais, ni portion de nourriture, on a rien vraiment.»

Saisies de cette question, les autorités congolaises ont exprimé leur préoccupation.

Ces réfugiés vivent aujourd’hui à Goma en RDC dans des maisons de location qu’ils ne seraient plus en mesure de payer, faute d’assistance. En RDC depuis plus de 20 ans pour la plupart, ils pointent du doigt le HCR qui selon eux n’a jamais entamé le processus de rapatriement vers leurs pays respectifs. Ils en appelent à la communauté internationale.