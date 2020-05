Coronavirus au Burkina Faso : levée de la quarantaine pour une douzaine de villes

La quarantaine imposée à une douzaine de villes au Burkina Faso va être levée mardi, selon un décret du président Roch Kaboré diffusé lundi soir, en raison de la baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

“La mise en quarantaine des villes du Burkina Faso ayant au moins un cas de Covid-19 est suspendue sur toute l‘étendue du territoire national”, selon le décret lu à la télévision.

Le 26 mars, une douzaine de villes dont la capitale Ouagadougou avaient été placées sous quarantaine pour freiner la propagation du coronavirus. Initialement prévue pour deux semaines, cette mesure avait été prorogée pour une durée indéterminée.

La levée de la quarantaine devra permettre la reprise du trafic interurbain, prévue également mardi.

Observant une tendance à la baisse du nombre de cas positif de Covid-19, le Burkina a procédé à un allègement progressif des mesures restrictives à travers la réouverture des marchés et des lieux de culte et fixé la reprise progressive des cours dans les écoles au 11 mai.

La fermeture des frontières terrestres et aériennes et l’interdiction de rassemblements de plus de cinquante personnes restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre, selon un autre décret du Premier ministre Christophe Dabiré.

Le Burkina Faso, premier pays à avoir enregistré un décès lié au Covid-19 en Afrique subsaharienne, compte 46 morts pour 672 cas, selon le dernier bilan officiel lundi.

