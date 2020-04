Covid-19 : l'intégration africaine en péril [Spotlight]

Dès l’annonce des premiers cas de contamination à la COVID-19 en Afrique, nombre de pays du continent ont annoncé la restriction des connexions terrestres avec leurs voisins les plus immédiats. Gabon-Cameroun, Tchad-Cameroun, Afrique du Sud-Zimbabwe, Burundi-Rwanda, Côte d’Ivoire-Burkina Faso, RDC-République du Congo-Rwanda…

William Bayiha et Michael Dibie reviennent sur les conséquences de la pandémie sur les projets d’intégration du continent et notamment son impact possible sur la Zone de libre-échange continentale de l’Union africaine.