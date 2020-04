Coronavirus : le déconfinement annoncé dans quelques pays en Afrique

Moins impacté que le reste du monde, l’Afrique fait face, lui aussi, à la propagation du COVID-19. On dénombre 5 492 guérisons pour 22 313 cas confirmés et 1 124 décès dans 52 pays. Quelques pays annoncent déjà une levée progressive du confinement. Dans cet article, nous faisons une mise à jour de la situation sur l‘évolution de la maladie sur le continent.

(From God Almighty we came and to him we shall return) I condole with Mrs. Kulu Abba Kyari and the entire family of Late Malam Abba Kyari over the death of their husband and father. pic.twitter.com/qwCVMdyS8Y

Inculpation vivement contestée par des ONG et des partis de l’opposition qui demandent sa libération « sans condition ».