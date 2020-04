RDC : plus de 24 morts après une pluie diluvienne à Uvira

Au moins 24 personnes ont péri vendredi dans des inontations intervenues après une forte pluie à Uvira dans le Sud-Kivu dans l’est de la RDC.

À cause des pluies qui sont tombées à Uvira, les rivières Mulongwe et Kavimvira ont débordé de leurs lits tuant ainsi 24 personnes et blessant 45 autres. Les eaux en furie ont également détruit plus de 3 000 habitations, faisant près de 80 000 sans-abris.

Le président Félix Tshisekedi a promis de déléguer une équipe à Uvira pour évaluer a situation. « Le Chef de l’État a demandé au Gouvernement l’envoi d’une forte délégation gouvernementale plurisectorielle sur les lieux, afin de mieux appréhender les différentes implications de ce drame et d’établir un rapport aussi exhaustif que possible », a déclaré Jolino Makelele, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement.

Natif de Bukavu, capitale du Sud-Kivu, Vital Kamerhe actuellement incarcéré à Kinshasa pour « détournement des fonds », n’est pas resté indifférent au malheur qui frappe sa province. « Je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées. Je suis de tout cœur avec vous », a déclaré le directeur de cabinet du président Tshisekedi.

Ces pluies ont également affecté d’autres provinces au sud du Sud-Kivu comme le Haut-Lomami, le Maniema et le Tanganyika.

Un énième problème humanitaire dans une RDC victime des violences, d’Ebola, de la rougeole et surtout du nouveau coronavirus qui a déjà touché 287 dont 25 guéries et 23 décédées.