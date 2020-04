Burundi : la fête de Pâques célébrée malgré le coronavirus

Au Burundi, la psychose mondiale du Coronavirus ne semble avoir aucune incidence sur la vie de tous les jours.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche dans les églises du pays pour les célébrations de Pâques. Salle comble dans la cathédrale catholique Regina Mundi située à Bujumbura. Pas de distanciation sociale mais l’accès des lieux a été conditionné par le lavage des mains pour limiter les risques de contamination éventuels.

“C’est une opportunité que j’ai eu de venir dans l‘église pour prier. Il y a ceux qui n’ont pas cette opportunité, donc je prie pour eux et je prie pour le personnel soignant et ceux qui sont déjà atteints par le coronavirus”, a affirmé Yves Nisabwe, fidèle catholique rencontré à la sortie de la messe de dimanche.

À ce jour, 5 cas de Covid-19 ont été déclaré au Burundi avec 0 décès. Ce qui est de la part du clergé, la manifestation de la “puissance divine”.

“Il est plus fort et plus puissant que le coronavirus. C’est pourquoi nous célébrons celui qui a le pouvoir et la force de guérir même ceux qui sont malades”, indique Christian Cyiza, diacre de l‘église life center de Bujumbura

Le gouvernement Burundais qui a fermé ses frontières aériennes et terrestres à l’exception des poids lourds a décidé qu’il n’y aurait pas pour le moment de mesures pouvant porter atteinte “au bon fonctionnement de la vie normale des citoyens”.