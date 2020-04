Kenya : une fête de Pâques sans saveur

La principale église catholique de Nairobi était vide ce week-end alors que les fidèles vivent en confinement à cause de la propagation du nouveau coronavirus.

Un modeste service de Pâques a été organisé par un petit groupe de membres du clergé dans la capitale kényane.

“Le virus du COVID-19 a perturbé notre vie sociale en général et plus encore nous le ressentons comme une église parce que vous réalisez que nos chrétiens ne peuvent pas nous rejoindre parce que nous observons les distances sociales et nous essayons aussi bien sûr de s’assurer que nous coopérons avec le gouvernement. Nous avons donc observé tout cela et comme vous pouvez le voir, cela nous a bien sûr affecté de manière négative, mais nous savons que nous poursuivons un bien particulier “, raconte

Père Simon Peter, Basilique Cathédrale de la Sainte Famille.

Dans son adresse de Pâques à la nation, le chef de l’État Uhuru Kenyatta avait reconnu la difficulté qu‘éprouve de son peuple et le monde entier en cette période de crise. Ce qui marque la singularité de cette fête cette année.

“Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons pendant les vacances de Pâques de cette année sont inhabituelles. Notre monde traverse une période d’épreuves intenses en raison de la crise de COVID-19. Nous avons dû adopter des mesures uniques qui, nous l’espérons, mettront un terme à la souffrance causée par cette pandémie mondiale”

Le Kenya compte 197 cas confirmés du coronavirus. La pandémie a déjà tué 8 personnes selon le décompte de l’Université Johns Hopkins à ce jour.