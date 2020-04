Le chef de l'Union africaine défend l'OMS contre les critiques de Trump

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a défendu mercredi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) contre les attaques du président américain, Donald Trump, qui a dénoncé sa gestion du nouveau coronavirus et menacé de suspendre la contribution américaine.

“Je suis surpris d’apprendre que le gouvernement américain mène campagne contre les dirigeants mondiaux de l’OMS”, a écrit M. Faki sur son compte Twitter, ajoutant que l’UA soutenait “pleinement” le directeur général de l’OMS, l‘Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le président Trump s’est emporté contre l’OMS, jugée trop proche à ses yeux de Pékin, mardi lors de son point de presse quotidien depuis la Maison Blanche. “Tout semble très favorable à la Chine, ce n’est pas acceptable”, a-t-il ainsi déclaré.

Il a menacé de suspendre le financement américain à l’OMS, dont les Etats-Unis sont le principal contributeur. “Je ne dis que pas que je vais le faire, mais nous allons examiner cette possibilité”, a-t-il affirmé.