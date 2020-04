Le Pape François prie pour "ceux qui tirent profit du virus"

Alors qu’il célébrait dimanche la messe des rameaux qui marque l’entrée dans la semaine sainte de Pâques, le pape François a une nouvelle fois appelé à une prise de conscience.

Un message qui fait suite à une mise en garde la veille par le souverain pontife, à ceux qui tirent profit de la pandémie de coronavirus qui frappe actuellement le monde. Il s’agit principalement des personnes qui profitent de l’augmentation des prix des produits, actuellement en forte demande, tels que les masques de protection, les gants, les solutions hydro-alcooliques, ainsi que les produits et fournitures alimentaires de base.

“En ces temps turbulents, difficiles et douloureux, les gens ont la possibilité de faire une chose ou une autre, dont beaucoup de bien. Mais certains peuvent avoir l’idée de faire quelque chose de moins bien, de profiter de la situation, d’en tirer un profit personnel. Aujourd’hui, nous prions pour que le Seigneur nous donne à tous une conscience droite, une conscience claire, (une conscience) que Dieu puisse voir sans avoir honte”, a déclaré le chef mondial de l‘Église catholique.

Le nouveau coronavirus a provoqué une pandémie mondiale qui a déjà fait plus d’un millions de victimes dont plus de 68.000 morts dans le monde, selon un comptage de l’AFP. En outre, les économies sont toutes paralysées en raison des restrictions à la circulation mises en place dans le but d’empêcher la propagation du virus et de submerger les systèmes de santé.