Coronavirus : des femmes violentées dans leurs foyers pendant le confinement (Guterres)

Dans une déclaration rendue publique dimanche 5 avril, le secrétaire général de l’ONU a fustigé la hausse de violences à l‘égard des femmes dans certains foyers pendant le confinement destiné à freiner la propagation du nouveau coronavirus.

C’est un Antonio Guterres visiblement outré qui s’est exprimé ce dimanche. Outré d’un phénomène qui se produit ces derniers temps dans de nombreux foyers à travers le monde pendant le confinement.

« J’ai demandé que cesse la violence. Partout. Maintenant. Mais la violence ne se cantonne pas aux champs de bataille. Malheureusement, de nombreuses femmes et jeunes filles se retrouvent particulièrement exposées à la violence précisément là où elles devraient en être protégées », s’est indigné le secrétaire général de l’ONU.

« Ces dernières semaines, tandis que s’aggravaient les pressions économiques et sociales et que la peur s’installait, le monde a connu une horrible flambée de violence domestique », a-t-il révélé.

M. Gutteres sait de quoi il parle. En France par exemple, « le nombre de signalements de violences familiales a bondi de plus de 30 % durant les premières semaines de confinement », rapporte le site francetvinfo.

« Ensemble, nous pouvons et devons empêcher la violence partout, dans les zones de guerre comme dans les foyers, tandis que nous nous efforçons de vaincre le #COVID19 ».



— AntonioGuterres sur les violences de genre pendant la période de confinement dû au #coronavirus. pic.twitter.com/ghQJlXwj0H — Nations Unies (ONU) (ONU_fr) April 6, 2020

En Australie, le gouvernement a déclaré avoir constaté une hausse de 75 % des recherches sur internet pour un soutien face à des violences dans les foyers.

Le numéro 1 de l’ONU appelle ainsi les gouvernements à prendre des mesures de protection des femmes dans leurs foyers. « J’engage tous les gouvernements à prendre des mesures de prévention de la violence contre les femmes et à prévoir des recours pour les victimes dans le cadre de leur plan d’action national face au Covid-19 », a-t-il ajouté.

D’après un nouveau décompte de l’AFP, le nouveau coronavirus a déjà touché plus de 1,2 millions de personnes et fait plus de 70 000 morts dans le monde.