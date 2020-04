Coronavirus : la Fédération de football du Burundi décide la poursuite de ses championnats

La Fédération de football du Burundi (FFB), réunie en assemblée générale extraordinaire dimanche à Bujumbura, a décidé la poursuite de ses championnats de 1re et 2e divisions, a annoncé la FFB sur son compte Twitter officiel.

Cette assemblée réunissant le Comité exécutif de la FFB, les présidents des clubs de 1re et 2e divisions, le ministre de la Santé publique, Thaddée Ndikumana, devait statuer sur la poursuite ou non du championnat au vu “de la situation qui prévaut après la déclaration des cas de Covid 19 au Burundi.

#Burundi Après concertation et éclaircissements sanitaires et techniques du ministre de la santé, l’assemblée générale décide que les championnats de première et deuxième division continuent à être jouer tout en observant les mesures d’hygiène sur les stades et la distanciation pic.twitter.com/4oAwz03INp