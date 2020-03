Le COVID-19 prend le dessus sur les JO de Tokyo 2020

Après plusieurs semaines de bras de fer entre la pandémie du coronavirus et le Comité international olympique (CIO) ainsi que le Comité de coordination des JO de Tokyo, le COVID-19 a finit par prendre le dessus. Jusqu’à présent, seules la première et la deuxième guerres mondiales avaient, eu raison de cette messe sportive.

Une fois de plus le coronavirus a dicté sa loi au monde du sport. Les jeux olympique de Tokyo 2020 prévu du 24 juillet au 9 août 2020, n’auront plus lieu cette année mais plutôt en 2021 toujours au Japon, qui a déjà organisé ceux de 1964. Jusqu’a un passé très proche, pour le comité international Olympique et le comité international paralympique, et même les autorités japonaise, il était hors de question d’envisager l’annulation ou le report des JO de Tokyo de cette année, malgré l’ampleur que prenait la pandémie du coronavirus.

Mais le 24 mars, le CIO et le Japon ont conjointement annoncé le report des Jeux à 2021. Un report qui intervient une semaine après que l’Union des associations européennes de football (UEFA), avait annoncé le report d’un an du championnat d’Europe masculin. Jamais les JO n’avaient été reportés, ni organisés une année impaire. Et pour preuve, les Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver se sont déroulés pendant la saison de la grippe pandémique de 2009 sans incident particulier.

Pareil pour les JO de Rio 2016 qui avaient été menacé d’annulation à cause de l‘épidémie du virus Zika, et là encore ces Jeux se sont déroulés sans aucun problème. Après ce report, la question est de savoir, à quelle période de l’année prochaine, les jeux Olympique auront-ils lieu. La piste du printemps est envisagée, mais celle d‘été n’est pas écartée.

Organiser des Jeux lors du premier trimestre 2021, est inimaginable vu le nombre de disciplines pratiquées en extérieur qui ne pourrait pas se tenir à causse de l’hiver. Quant au printemps, cette possibilité se heurte notamment aux calendriers des sports collectifs tel que le football, le basket, le handball, le volley ainsi qu’à certains sports individuels comme le tennis ou le golf, totalement incompatibles.

Donc le plus simple est de rechercher des dates similaires à celles prévues cette année. Mais là encore le CIO devra trouver un terrain d’entente avec les Fédérations des deux grandes disciplines olympiques que sont l’athlétisme et la natation pour un décalage de leurs calendriers alors que leurs championnats du monde sont prévus à cette période. La natation étant initialement planifiée du 16 juillet au 1er août au Japon et l’athlétisme du 6 au 15 août à Eugene aux Etats-Unis.

À voir les choses de près, le coronavirus, n’a pas encore fini de secouer le monde du sport. Plusieurs sportifs de renom ont confirmé les uns après les autres avoir été testé positifs au Covid-19. Du football au basket en passant par le handball, volley-ball ou encore le cyclisme, la liste ne fait que s’allonger. Le footballeur nigérian, King Udoh, a été infecté par le coronavirus en Italie et est devenu le premier joueur professionnel de football à être diagnostiqué avec la maladie en Italie.

L’attaquant togolais Emmanuel Adebayor a été placé en isolement au Bénin selon un protocole lié au nouveau coronavirus, après avoir quitté le Paraguay et le Club Olimpia pour rejoindre le Togo. Également touché par la pandémie, le nageur sud-africain Cameron van der Burgh.

Barcelone a révélé que six joueurs de son effectif avaient été testés positif au coronavirus, sans dévoiler leur identité. Le club de football professionnel italien Fiorentina a annoncé un total de 10 cas positifs dont trois hospitalisations.

Cristiano Ronaldo quant à lui est en isolement volontaire depuis plusieurs jours sur son île natale de Madère, mais a fait un don de trois unités de soin intensif à plusieurs hôpitaux portugais.

De son côté, Lionel Messi, a fait un don d’un million d’euro à l’Hopital Clinic de Barcelone et à un hôpital en argentine, afin de permettre d’investir dans le matériel nécessaire pour lutter contre cette crise sanitaire.