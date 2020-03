Afrique : des musiciens en guerre contre le COVID-19

Lavez-vous les mains. Gardez la distance d’au moins un mètre avec votre interlocuteur … Des messages de musiciens africains qui utilisent la chanson pour sensibiliser le public contre le COVID-19.

En Ouganda le célèbre chanteur et politicien Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine associé ici à son collègue Nubian Li. Sur un air mêlé aux mélodies de rumba emblématiques de l’Afrique de l’Est, ils encouragent les gens à rechercher les symptômes.

Since morning we have received numerous requests for written authorization to play this song on TVs & Radio stations. Please go ahead and use it! It’s not ours anymore but for the world. We’re only trying to add our voice to the many ongoing efforts against #COVID19. Full video.. pic.twitter.com/6ea3shezSs

BOBI

WINE