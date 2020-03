Coronavirus : le tourisme sanitaire de dirigeants africains en péril ?

Très souvent, de nombreux dirigeants africains vont en Occident et plus spécifiquement en Europe pour des soins. Où iront-ils désormais, maintenant que l’accès au vieux continent est presque impossible suite à la fermeture des frontières à cause de la propogation du COVID-19 ?

Les autorités nigérianes ont annoncé mercredi qu’Abba Kyari, le directeur de cabinet et bras droit du président Buhari a été testé positif au coronavirus.

Si le test des responsables nigérians dont le chef de l‘État en contact avec M. Kyari lors d’une réunion au lendemain de son retour d’Allemagne touchée par le COVID-19 s’est révélé négatif, d’autres n’ont par contre pas pu y échapper.

« Le gouverneur Obaseki (État d’Edo, sud) s’est mis en quarantaine après que le gouverneur de l’État de Bauchi, le sénateur Bala Mohammed, et le directeur de cabinet du chef de l’État, Abba Kyari, ont été testés positifs au COVID-19 », a annoncé à l’AFP, le porte-parole d’Obaseki, Crusoe Osagie dans un communiqué.

Une annonce qui sème la panique en ce moment au sein de la classe politique de la première économique d’Afrique. « La classe politique à Abuja, la capitale fédérale, est en panique depuis que le directeur de cabinet a été testé positif », a confié à l’AFP une source proche de la présidence.

Du côté des détracteurs du régime de Buhari, c’est l’occasion tout indiquée de tancer la gouvernance sanitaire du pays. « Chaque politicien testé positif au COVID-19 doit être traité dans l’un de leurs hôpitaux d’origine. Faites-leur goûter à leurs installations », a écrit mardi sur sa page Twitter, l‘écrivain Elnathan John.

Every politician tested positive of #COVID19 should be treated in any of their home state hospital. Let them have a taste of their facilities. pic.twitter.com/38I0VWKE4w