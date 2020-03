Coronavirus : en Côte d'Ivoire décrète état d'urgence, couvre-feu et confinement progressif

L‘état d’urgence, un couvre-feu et un confinement progressif des populations pour lutter contre le nouveau coronavirus ont été décrétés lundi en Côte d’Ivoire par le président Alassane Ouattara, lors d’une allocution télévisée.

“Face à la progression de la pandémie (…), je déclare l‘état d’urgence sur toute l‘étendue du territoire (…), l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 5h du matin à partir du 24 mars (…), le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l‘évolution de la pandémie”.

Ce confinement progressif par zone géographique sera décidée par le ministère de la Sécurité en fonction de la détection de cas, a précisé une source à la présidence.

Parmi les autres mesures prises, le président a annoncé la fermeture de tous les maquis et bars à partir de minuit ce lundi (après les boîtes de nuit et autres lieux de divertissement la semaine dernière), et la régulation des transports interurbains avec “l’interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan (la capitale économique où se concentre la majorité des 25 cas de coronavirus officiellement détectés) et l’intérieur du pays”.

Le président n’a pas précisé la durée de ces nouvelles mesures. “Dans cette lutte contre la propagation du Covid-19, notre principal ennemi sera l’indiscipline et le non-respect des consignes de prévention”, a souligné le président, appelant à “l’union sacrée”.

Le président Ouattara a également annoncé “un plan de riposte national d’un montant de 95,8 milliards de francs CFA (146 millions d’euros) contre l‘épidémie.

Le chef de l’Etat a indiqué que des mesures étaient à l‘étude pour soutenir l‘économie et “soulager les populations”.

Pays de 26 millions d’habitants, la Côte d’Ivoire a enregistré officiellement 25 cas de Covid-19, et aucun décès selon le dernier bilan publié dimanche.

La Côte d’Ivoire a fermé ses frontières depuis ce lundi 00H00. Tous les établissements scolaires avaient été fermés la semaine dernière et tous les événements sportifs et culturels suspendus, ainsi que les cultes religieux.