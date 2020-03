Covid-19 : le monde se confine [Travel]

Plus un jour ne passe pas sans qu’on entende parler du coronavirus. Difficile donc d‘éviter le sujet. Entre collègues, en famille, on se renseigne, on prend des nouvelles et les mesures de prévention reviennent en boucle.

L’épidémie poursuit sa progression inexorable, bouleversant la vie quotidienne des populations, de la limitation de déplacements aux fermetures de frontières.

Écoles, transports, rassemblements sportifs, culturels et religieux… La planète a accéléré ces derniers temps un repli sur elle-même à la hauteur de la psychose créée par la pandémie du nouveau coronavirus.

Une maladie dont l’origine est encore inconnue et qui pertube bien évidemment le sommeil des États depuis des semaines. Certains se demandent bien en ironisant, mais Corona qu’est ce que tu nous fais là ? Et que diront le SIDA, la Faim ou autres maux auxquels le monde fait face depuis des années…

Le monde qui est en train de se replier sur lui-même va-t-il survivre au confinement ? La fermeture des frontières, est-elle une mesure efficace pour endiguer une épidémie ?