Une explosion sinistre un quartier de Lagos

Au moins 15 personne sont été tuées et de nombreuses autres blessées dimanche dans une explosion de gaz à Lagos, la capitale économique du Nigeria, faisant des dégâts très importants, selon les services de secours sur place.

“Quinze corps ont été découverts pour l’instant. Enormément de gens ont été blessés”, a déclaré à l’AFP Ibrahim Farinloye, un porte-parole de l’Agence nationale de gestion des urgences (Nema).

Il a précisé qu’environ 50 bâtiments ont été détruits dans le quartier résidentiel d’Abule Ado par l’explosion survenue le matin, vers 8 heures (07H00 GMT) et l’incendie qui a suivi.

Selon la société nationale d’hydrocarbures, la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), l’incident a été causé par un camion qui “a heurté des bouteilles de gaz empilées dans une usine de traitement de gaz”.

“L’impact de l’explosion a été si énorme qu’il a provoqué l’effondrement de bâtiments voisins et des dommages sur un pipeline de la NNPC”, a précisé la société dans un communiqué, soulignant que “des efforts sont déployés pour limiter l’incendie qui en résulte”.

Abibola Ayo, un riverain vivant à trois km et venu constater les dégâts, a confié à l’AFP: “Je prenais ma douche quand j’ai entendu un bruit énorme. Mon savon est tombé de mes mains à cause du choc”.

Des dizaines de maisons, de voitures, motos et camions calcinés ont été soufflés par la déflagration sur environ un kilomètre de circonférence, selon des journalistes sur place.