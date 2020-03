Sénégal : les femmes et les sports mécaniques

Au Sénégal, les pilotes féminines tracent leur route pour célébrer les droits de la femme.

S’il est encore bien triste de devoir se battre pour l’égalité hommes-femmes dans le monde, dans le domaine du sport mécanique et de la conduite en général, les clichés ont la vie dure.

L’existence de stéréotypes entache l’image de ces femmes qui ont tenu à la renverser en participant à la 7e édition du Trophée Mousso à Dakar.

“Cette course représente beaucoup pour moi. Déjà, cela va me permettre de savoir jusqu’où, je peux aller. C’est un grand challenge pour moi et le fait de participer avec toutes ces femmes, c’est vraiment quelque chose que j’apprécie et en plus en ce jour de 8 mars. Cela représente beaucoup pour nous les femmes, cette journée “, explique Khadija Ndiaye Sarr, une conductrice.

“Je sens des réticences en moi dans la circulation à Dakar. Les gens ont beaucoup de problèmes quand c’est une femme qui les double. Vous savez, sur la corniche, on roule toujours assez vite et je me suis souvent retrouvée dans des situations où je double des hommes et ils font tout pour me rattraper au risque de leur vie, pour me redoubler, parce qu’ils ont du mal pour leur ego à accepter d’avoir été doublé par une femme. Ça, c’est un truc que je vérifie chaque jour “, ajoute Awa Dione, une autre conductrice.

Cela fait longtemps que l’on n’a pas vu de femmes en compétition avec des hommes dans la discipline. Seulement, si leur présence est très rare, elle n’est pas proscrite. Bien au contraire.

“Dans l’organisation, il y a beaucoup plus d’hommes. Mais après, chacun à sa place. Les taches étaient définies. C’est juste que dans les sports mécaniques, il y a beaucoup d’hommes en règle générale. C’est pour ça que j’ai voulu relancer cette épreuve et j’ai rejoint même le comité directeur de la fédération sénégalaise auto-moto en 2018. On essaie de taper un peu, et de faire rentrer un peu plus de femmes dans ce domaine-là “, déclare Célia Cissé, l’organisatrice de l‘événement.

Le sport automobile, souvent qualifié de « discipline d’homme », a toujours fait beaucoup d’ombre aux femmes à travers son histoire.