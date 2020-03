Nigéria : Destitution de l'émir de Kano [The Morning Call]

L’émir de Kano, l’une des plus grandes figures du pouvoir traditionnel au Nigeria, a été « détrôné », lundi 9 mars, par le gouverneur pour insubordination et manque de respect envers le pouvoir politique et religieux. Il a ensuite été conduit de force, sous escorte policière, dans un autre Etat du pays : un geste rare qui marque le dernier épisode d’une guerre ouverte avec le pouvoir politique.

On en parle avec Monday Ubani, avocat de Droit Constitutionnel à Lagos, au Nigéria.