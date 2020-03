Ghana : au moins 35 morts dans un accident de la route

Information de dernière minute, actualisations en cours

Au moins 35 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et d’autres gravement blessées lundi dans un accident de la route à Kintampo, dans le centre du Ghana, ont annoncé des responsables du gouvernement et de la police.

Deux bus sont entrés en collision sur l’axe Kintampo-Tamale dans la région de Bono East, à plus de 400 km de la capitale Accra. Six personnes sont toujours dans un état critique et 27 autres ont été gravement brûlées.