Covid-19 : les matchs à huis clos au Maroc

L‘épidémie du Covid-19 commence à bouleverser les activités sportives en Afrique. Après l’annulation de de deux tournois de handball par l’Algérie, le Maroc a aussi décidé de sévir. Les autorités du royaume ont annoncé jeudi plusieurs mesures de restriction.

“Étant donné que les événements offrent des possibilités de contact et des possibilités de transmission de l’infection, afin de préserver le public et les citoyens, nous avons pris ces précautions, et ces mêmes mesures ont été prises dans de nombreux pays, étant donné la vigilance et comme un processus proactif parce que la protection la santé des citoyens est plus importante que toute autre chose”, explique Hassan Abyaba, ministre marocain de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

Parmi les mesures, l’organisation des matchs à huis-clos mais surtout l’annulation des rencontres avec des équipes venant des pays touchés par l‘épidémie.

« Pour les matchs au Maroc, ils peuvent se dérouler sans spectateurs comme indiqué dans la communication. Nous n’interdisons que les matchs avec participation étrangère, en particulier la participation des pays qui ont cette épidémie et c’est juste une question de protection ordinaire pour tout le monde. Nous traitons les décisions en fonction du développement. Si le développement est dangereux, les décisions prendront d’autres formes et si cette épidémie quitte le Maroc et de nombreux pays, les décisions reviendront à la normale. »

Le ministre marocain des Sports rassure toutefois que ces mesures vont changer en fonction de l‘évolution de la situation.

L‘épidémie du coronavirus gagne du terrain sur le continent. Après l’Egypte, l’Algérie, le Nigeria, le Sénégal, le Maroc et la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Cameroun a annoncé son premier cas confirmé vendredi.