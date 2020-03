Congo : le Maire de Brazzaville suspendu de ses fonctions [The Morning Call]

Christian Roger Okemba est suspecté du détournement d’un milliard deux cent cinquante millions de FCFA soit 1.9 millions d’euros … des fonds consacrés à l’opération « Brazza 100 jours », et destinés entre autres à réparer les trottoirs et les routes de la capitale.

On en parle avec Laudes Martial, correspondant d’Africanews à Brazzaville.