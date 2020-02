Somalie : un responsable des télécommunications tué par une frappe américaine

Un responsable d’une entreprise des télécommunications somalienne a péri samedi dernier dans une frappe de l’armée américaine, ont annoncé mardi les autorités de Mogadiscio. Mais d’après Washington, l’homme était un haut responsable shebab.

Mohamud Haji Sirad était le responsable local de la société de télécommunication locale Hormuud dans la ville de Jilib au sud de la Somalie. L’homme de 55 ans se trouve dans sa ferme quand deux missiles de l’armée américaine l’ont tué.

Pour le haut commandement de l’armée américaine en Afrique et le gouvernement somalien, l’homme abattu était lié aux shebabs, groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Il était associé à l’attaque contre une base militaire américaine au Kenya qui a tué un soldat américain et deux sous-traitants américains et détruit plusieurs avions américains.

Le Pentagone indique aussi que l‘épouse de Mohamud Haji Sirad, membre des shebabs elle aussi a été tuée par la frappe.

Version battue en brèche par les employeurs de Mohamud Haji Sirad. Selon Hormuud, l’homme était plutôt un civil qui assurait les fonctions de manager local de leur entreprise à Jilib.

Un cadre des renseignements somaliens qui a requis l’anonymat a confirmé que Mohamud Haji Sirad travaillait pour les shebabs sans pourtant préciser si la direction de la compagnie était au courant des activités « terroristes » de leur cadre.