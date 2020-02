Cameroun : réactions internationales au nouveau massacre [The Morning Call]

L’affaire du massacre dans le village de Ntumbo, dans la région anglophone du Nord-Ouest du Cameroun vendredi dernier, fait réagir bien au-delà des frontières du pays. L’ONU exhorte les autorités à mener une enquête complète, indépendante et impartiale dont les conclusions devront être rendues publiques …

Pour rappel l’attaque de vendredi avait fait 23 morts parmi les villageois. Jusqu’à présent les versions divergent : une partie de l’opposition et des ONG locales accusent des éléments de l’armée d’avoir tué des villageois. L’armée camerounaise dément et évoque “un malheureux accident”.