CAN tous les 4 ans : Drogba soutient la position d'Infantino

Organiser la Coupe d’Afrique des Nations tous les 4 ans, comme le souhaite la FIFA “peut être une bonne chose”, selon Didier Drogba.

Samedi à Rabat (Maroc), le président de la FIFA Gianni Infantino a présenté plusieurs mesures pour accroître la compétitivité du football africain, dont l’une des principales propositions était l’organisation de la CAN “tous les quatre ans” au lieu de deux actuellement.

L’ancien attaquant ivoirien estime que cela pourrait accroître la saveur et la rareté du trophée .

Je pense qu'à terme on va être obligé d'arriver à jouer la CAN tous les 4 ans parce que le joueur africain est pas mal lésé par rapport à ses clubs...

Mais le vrai bénéfice, à son avis, est de protéger les joueurs africains qui évoluent en Europe.

“Je pense qu‘à terme on va être obligé d’arriver à ça [jouer la CAN tous les 4 ans] parce que le joueur africain est pas mal lésé par rapport à ses clubs, et vu qu’il y a beaucoup de joueurs africains maintenant qui évoluent en Europe, ça complique un peu la chose. Déjà à l‘époque quand on jouait la CAN, qui était au mois de janvier, partir en sélection c‘était mettre en danger sa place de titulaire. C‘était vraiment compliqué, sans parler des conditions climatiques. Donc, ça va être intéressant comme débat et j’espère pouvoir y contribuer.”

Le débat sur la régularité de la CAN est récurrent. Jusqu’ici la Confédération africaine de Football (CAF) a expliqué qu’en organisant l‘événement tous les deux ans cela favorise le développement rapide des infrastructures dans les pays organisateurs.