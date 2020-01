Nigeria : MTN veut investir 1,6 milliard de dollars

L’entreprise de télécommunications MTN Group a annoncé qu’elle investira 1,6 milliard de dollars au Nigeria, après avoir résolu une importante affaire juridique avec le gouvernement sur son plus grand marché.

Au début de ce mois, le procureur général du Nigeria a déclaré avoir retiré une demande fiscale de 2 milliards de dollars contre MTN, mettant ainsi un terme au dernier désaccord de la société avec le gouvernement.

Depuis des années, la société sud-africaine est confrontée à des problèmes juridiques au Nigeria, le gouvernement ayant réclamé des milliards de dollars pour diverses infractions présumées.

Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle prévoyait d’investir 1,6 milliard de dollars, soit environ 580 milliards de nairas, sur trois ans dans son réseau et ses opérations au Nigeria.

Les investisseurs ont déclaré que les litiges juridiques avec MTN ont nui à l’attrait du Nigeria pour les investissements, bien qu’il ait la plus grande économie et la plus grande population du continent.