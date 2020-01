Santé : 2020-2030, décennie de « l'action » (DG OMS)

Pour le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, la planète doit faire preuve de pragmatisme durant les dix années à venir en matière de santé. Ainsi que le recommande le 17è objectif du développement durable.

Ça y est ! L’humanité vient de brûler 20 années depuis le début du 21è siècle. Mais 2020 annonce aussi le début d’une nouvelle décennie.

Une troisième décennie consacrée à l’atteinte de 17 objectifs du développement durable (ODD). Parmi ces ODD, le troisième qui se rapporte à la santé. « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge », peut-on lire dans l’agenda de l’ONU.

Mais cette deadline sera-t-elle vraiment respectée vu le contexte et les politiques sanitaires mises en œuvre à travers le monde ? Cela peut être possible, à en croire le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Les pays investissent massivement dans la protection de leur population contre les attaques terroristes, mais pas contre l’attaque d’un virus, qui pourrait être beaucoup plus meurtrier et beaucoup plus préjudiciable économiquement et socialement ».

Le monde est ainsi tenu de faire preuve de pragmatisme. La décennie à venir est donc celle de « l’action », prévient le directeur général de l’OMS. « 2030 approche à grands pas et nous devons tenir nos dirigeants responsables de leurs engagements ».

Il en appelle ainsi à une implication multisectorielle dans les combats sanitaires. « Nous sommes confrontés à des menaces communes et nous avons la responsabilité commune d’agir », ajoute le Dr Ghebreyesus.