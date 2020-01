Afrique du Sud : 189 euros d'amende pour observation « dangereuse » d'un lion

Pour n’avoir pas respecté les consignes de sécurité pendant l’observation d’un lion à l‘état sauvage, des touristes sud-africains ont écopé vendredi d’une amende de 3 000 rands (189,90 euros).

Parc national Kruger. C’est dans ce biotope situé nord de l’Afrique du Sud, que des touristes sud-africains ont choisi de faire leur safari en cette matinée du vendredi 10 janvier 2020.

À peine venaient-ils de pénétrer dans le parc en compagnie de rangers, qu’un lion et un éland ont surgi sur le goudron. Visiblement affamé, le félin s‘était accroché par ses griffes à l’arrière-train du bovidé.

Si les uns ont trouvé cruel le spectacle, les autres l’ont jugé tellement fascinant qu’ils sont descendus du véhicule dans lequel ils se trouvaient. S‘étant aperçu du geste, l’un des rangers a demandé à ces touristes de vite monter dans le véhicule.

« Ces animaux sont dans un parc, c’est vrai. Mais ils vivent à l‘état sauvage. Vu les risques que ces touristes encouraient, le ranger leur a demandé de monter dans leur véhicule et leur a infligé une amende de 3 000 rands (189,90 euros) », a déclaré Ike Phaahla, le porte-parole du parc national Kruger.

The SANParks rangers in the Crocodile Bridge area were alerted to the irresponsible behavior of these visitors and flew over to instruct them to get back into their vehicle. Visitor Management and Protection Service are on their way to mete out a sanction. pic.twitter.com/tIucVD6teI