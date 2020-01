Afrique : 5 événements à ne pas manquer en 2020

Voici cinq événements extraordinaires qui se produisent en Afrique chaque année et que vous pouvez planifier de visiter en 2020.

La migration des gnous au Kenya et en Tanzanie

La grande migration des gnous qui a lieu tous les six mois, d’août à septembre, est un événement spectaculaire.

Plus de deux millions de gnous, zèbres et gazelles traversent le Serengeti, en Tanzanie, et le Masai Mara, au Kenya, à la recherche de pâturages verts.

Le balai des baleines en Afrique du Sud

Observez les doux géants de la mer sur la côte sud-africaine alors qu’ils migrent de l’hémisphère nord froid vers le sud chaud pour donner naissance à leurs petits.

Le festival Gerewol, Tchad

Au Tchad, une tribu de bergers nomades, les woodabe se réunissent à la fin de la saison des pluies pour un spectaculaire concours de beauté masculine, connu sous le nom de Gerewol.

Une glorieuse fête antique où les hommes se déguisent, se maquillent et se produisent pour attirer une nouvelle épouse ou tout au moins marquer une nuit de passion.

Le festival vaudou de Ouidah, Bénin

Le Bénin est connu comme le berceau du vaudou et son Festival Ouidah Voodoo est fascinant.

Chaque 10 janvier, des prêtres, des dignitaires, croyants et visiteurs se rencontrent au festival vaudou annuel du Bénin dans l’ancienne ville portuaire de la traite des esclaves de Ouidah.

La danse des roseaux au Swaziland

Un festival marqué par lune parade de belles jeunes filles aux poitrines nues portant des roseaux et dansant au fur et à mesure qu’elles arrivent au palais.

La danse des roseaux est une affaire essentiellement privée au cours de laquelle 40.000 jeunes femmes se retrouvent dans la résidence royale.