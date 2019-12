Afrique du Sud : sept corps retrouvés le long d'une route nationale

En Afrique du Sud, sept cadavres humains ont été retrouvés jeudi le long de la route nationale numéro 12 dans la province du Gauteng, annonce la police. Une enquête est en cours.

La SA Police Service (SAPS) sur les dents depuis la matinée de ce vendredi 27 décembre 2019. La police sud-africaine est à la recherche du meurtrier qui a ôté la vie dans la nuit de jeudi à sept personnes le long de la RN12 dans la province du Gauteng au nord du pays.

Les sept corps dont six portent des impacts de balles et un brûlé ont été découverts par un passant qui a aussitôt alerté le quartier général de la police.

Pour l’instant pas grand-chose sur les circonstances de ce meurtre. « À ce stade, ce qui s’est passé n’est pas clair. La police est toujours en train d’identifier les corps qui sont tous des hommes », rapporte un communiqué de la SAPS.

Toutefois, les flics ont quelques soupçons. « On soupçonne que ces personnes étaient liées aux activités d’exploitation minière illégale et auraient été assassinées dans des galeries de mines », poursuit le texte.