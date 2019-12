Afrique du Sud – Banditisme : la police promet un recrutement de grande envergure

La police sud-africaine a annoncé vendredi le recrutement sous peu de 5 000 nouveaux hommes, question d’apporter des améliorations dans la lutte contre le grand banditisme qui fait des ravages dans le pays d’Afrique australe.

L’annonce a été faite par le général Khehla Sitole, chef de la police, lors de la journée portes ouvertes organisée à l’académie de police Tshwane Academy près de Pretoria au bénéfice des familles de policiers.

« Le général Sitole, dans son discours de bienvenue, a déclaré que l’ajout de plus de 5 000 nouvelles recrues renforcerait les services de police de première ligne », peut-on lire sur la page Twitter de la police sud-africaine.

Gen Sitole in welcoming address said the addition of over 5000 new recruit will strengthen frontline policing, realising the objectives of National Development Plan, which envisions that by 2030 people living in SA feel safe home, school & work.