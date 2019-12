Zimbabwe : cinq morts dans un accident de circulation à Harare

Cinq personnes ont péri jeudi tandis que onze autres ont été blessées dans une collision entre deux véhicules à une intersection d’Harare, rapporte la police. Le dysfonctionnement des feux déjà mis en cause.

Un drame en direct cette matinée de jeudi au carrefour des avenues Borrowdale Road et Harare Drive de la capitale zimbabwéenne. Deux véhicules sont entrés en collision à cette intersection, tuant sur le coup cinq personnes, tandis que les pompiers ont pu comptabiliser 11 blessés.

« La ZRP confirme que cinq personnes sont mortes et 11 autres ont été blessées à l’intersection de Borrowdale Road et de Harare Drive à 6 h 30 (4 h 30 GMT, NDLR) aujourd’hui. Un camion de transport qui se déplaçait le long de Harare Drive, plein est, est entré en collision avec une camionnette Mazda qui se déplaçait le long de la route Borrowdale en direction de Domboshava », a confirmé sur Twitter la Zimbabwe Republic Police (ZRP), police du pays.

La ZRP a également indiqué que l’accident s’est produit parce que l’un des automobilistes n’a pas concédé la priorité à l’autre.

Mais il y a aussi que les feux de cette intersection étaient éteints. « Les feux de circulation n‘étaient pas fonctionnels au moment de l’accident de la route, les parties n’ayant pas réussi à céder la place », a reconnu la police.

Laquelle en appelle à la prudence des usagers de la route lorsqu’ils arrivent à des intersections dont les feux ne fonctionnent pas.

« Les automobilistes doivent être prudents et tenir dûment compte de la sécurité routière à l’approche des feux de circulation qui ne sont pas fonctionnels », a ajouté la police.

The ZRP confirms that 5 people died and 11 others were injured at the intersection of Borrowdale road & Harare Drive at 0630 hours today. A haulage truck which was travelling along Harare Drive due east collided with a Mazda pickup truck which was travelling along Borrowdale road