La RDC rappelle ses ambassadeurs à l'ONU et au Japon pour des "manquements graves"

Trois ambassadeurs de la République démocratique du Congo au Japon et devant les Nations unies ont été “rappelés définitivement au pays” pour des “manquements grave”, a appris jeudi l’AFP auprès du ministère des Affaires étrangères.

L’ambassadeur à Tokyo, Ramazani Bin Kithima, est accusé d’avoir vendu le bâtiment de l’ambassade, “patrimoine” de l’Etat, a indiqué à l’AFP le ministère des Affaires étrangères.

Il est rappelé tout comme les diplomates en poste aux Nations unies à New York et à Genève “au terme d’une procédure disciplinaire engagée à leur encontre”, indique la ministre des Affaires étrangères Marie Tumba Nzeza dans une lettre datée du 4 décembre.

Continuez de défier ainsi votre hiérarchie et je puis vous assurer que vous vous exposez aux plus graves des sanctions

Le représentant permanent de la RDC auprès de l’ONU, Ignace Gata Mavita, et son collègue devant les institutions spécialisées à Genève, Zénon Mukongo Ngay, sont rappelés à quelques jours du vote sur le renouvellement du mandat de la mission des Nations unies au Congo (Monusco) par le Conseil de sécurité.

Joint par l’AFP, le ministère des Affaires étrangères n’a pas détaillé “les manquements graves” reprochés aux deux ambassadeurs devant l’ONU.

L’ambassadeur congolais à Tokyo avait reçu des mises en garde il y a près d’un an. “Continuez de défier ainsi votre hiérarchie et je puis vous assurer que vous vous exposez aux plus graves des sanctions”, lui avait écrit le 28 janvier le secrétaire général des Affaires étrangères.

Il lui était reproché d’avoir “superbement ignoré” un précédent message du 20 décembre lui “intimant l’ordre de ne pas entreprendre toute initiative visant à aliéner une nouvelle fois le patrimoine de la RDC sous peine de graves conséquences”, selon ce courrier que l’AFP s’est procuré.

Les trois ambassadeurs avaient été nommés par l’ancien président Joseph Kabila. Ils sont révoqués par la nouvelle ministre des Affaires étrangères, une proche du nouveau chef de l’Etat, Félix Tshisekedi.

M. Tshisekedi a passé un accord de coalition avec son prédécesseur.

