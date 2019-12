Déception des fans de sadio mané au Ballon d'Or 2019 

*L’international Sénégalais Sadio Mané qui a remporté la Ligue des champions, terminé meilleur buteur de la Premiere League et a atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations cette année,est arrivé en 4ème position au classement final du ballon d’Or derrière Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo.*

Une place qui laisse un goût amer pour ses partisans. Pour de nombreux analystes sportifs africains, au regard de ses performances individuelles, en club et en sélection Sadio Mané mérite une place sur le podium.

Sur Twitter, plusieurs internautes ont également exprimé leur déception de ne pas voir Sadio Mané figurer sur le podium. C’est le cas par exemple de la légende du football ivoirien Didier Drogba lui même arrivé en 4e position en 2007 pour le ballon d’Or qui a twité je cite “ te voir sur le podium m’aurait semblé tellement logique, mais force est de constacter que tant qu’on ne fera pas preuve de solidarité entre africain,plus jamais nous n’aurons de joueurs ballon d’Or comme l’a été notre grand frère George Weah. Courage à toi et continues de nous faire rêver, un jour tu seras couronné. ” Fin de citation.

Un message qui pointe du doigt le fait que sur plusieurs journalistes venu de 44 pays africains seuls ceux de 12 nations ont voté pour Sadio Mané. Une situation que déplorent nombreux amoureux du football africain.

Début novembre, l’ex-attaquant vedette camerounais Samuel Eto’o avait déploré que les footballeurs africains ne soient “pas toujours appréciés à leur juste valeur”.

Mais la question est de savoir si ce classement fait de l’attaquant de Liverpool qui reste optimiste pour l’avenir, le favori pour le titre de meilleur joueur africain de l’année. Pour les CAF Awards 2019, dix hommes restent en course pour la statuette du joueur africain de l’année, parmi lesquels se détachent deux favoris, le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la CAN 2019, et l’Algérien Riyad Mahrez (Manchester City), champion d’Angleterre et d’Afrique.

A la différence des hommes, où une escouade de joueurs de Liverpool, champions d’Europe, pouvaient prétendre cette année concurrencer le sextuple Ballon d’or Lionel Messi, la récompense féminine ne laissait guère place au suspense.

L’attaquante de 34 ans a été la vedette de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA cette année, inscrivant six buts alors que les Etats-Unis défendaient leur titre avec succès.

Les buts de Rapinoe lui ont valu le Soulier d’or de la meilleure buteuse et le Ballon d’or de la meilleure joueuse.

En septembre dernier, Rapinoe avait déjà remporté le titre de Meilleure joueuse de la FIFA et il était inévitable qu’elle remporte ce qui n’est que la deuxième édition du Ballon d’Or Féminin, remporté par la Norvégienne Ada Hegerberg en 2018.

Megan Rapinoe a été élue par un panel de votants qui a réuni 48 journalistes, un par pays où le football féminin est pratiqué en compétition.