Kenya – Inondations : une importante enveloppe pour les sinistrés et la reconstruction

Le gouvernement kényan entend débloquer une somme de 61,1 milliards de shillings (plus de 602 millions de dollars) pour assister les victimes et réparer les dégâts matériels causés par de récentes inondations.

L’annonce a été faite mardi par Cyrus Oguna, porte-parole du gouvernement lors d’une interpellation au Parlement. Nairobi a, en effet, été interpellé pour édifier le peuple sur les mesures prises pour réparer les dommages provoqués par de récentes inondations.

En novembre dernier des glissements de terrain et des inondations provoqués par de fortes pluies ont fait près de 34 morts dans l’ouest du pays. Ces intempéries ont également détruit des infrastructures (ponts, bâtiments, etc.) et fait des centaines de sans-abri.

D’après les autorités kényanes, plus de 60 millions de dollars seront consacrés à la prise en charge des sinistrés. Ce, en leur donnant des moyens d’adaptation et de résilience.

« Beaucoup de personnes sont réticentes à quitter leurs maisons, car elles possèdent des titres de propriété pour les terres où leurs maisons sont construites. Or, les catastrophes peuvent survenir n’importe où et nous ne pouvons pas empêcher ces catastrophes de se produire. La chose la plus noble à faire est de faciliter leur réinstallation si elles souhaitent retourner dans leurs foyers et leurs terres », a déclaré M. Oguna.

Si les inondations sont fréquentes au Kenya comme dans toute l’Afrique de l’Est ou presque, des experts nuancent que les précipitations de cette intensité sont rares à cette période de l’année. Ils n’hésitent pas à établir un lien étroit avec la montée des eaux de l’Océan indien, imputable elle-même au changement climatique.