Madagascar – Cyclone Belda : plus de 200 personnes déplacées

À Madagascar, plus de 200 personnes ont quitté leurs domiciles. C’est la conséquence du cyclone Belna qui s’est abattu lundi dans le nord-ouest. Aucune victime humaine pour l’instant.

Il est finalement passé. Le redouté cyclone Belda a atteint lundi dans l’après-midi, la côte nord-ouest de Madagascar. Comme prévu par le Bureau de l’ONU pour les affaires humanitaires (OCHA), il a généré des vents d’une vitesse moyenne de 165 km/h et déversé une importante quantité d’eau de 200 mm.

Mais plus de peur que de mal. Jusqu’ici, aucun décès imputable à l’intempérie n’a été enregistré, à en croire les autorités malgaches.

« Jusqu’à présent, il n’y a pas de mort, il n’y a pas de blessé, il n’y a pas de disparu, mais juste des évacuations de personnes pour éviter le pire », a indiqué à l’AFP un responsable du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), le colonel Eleck Olivier Andriakaja.

Près de deux cents personnes ont été évacuées. « Il y a déjà des sites d’hébergement qui accueillent les gens qui n’ont pas de maison. Le BNGRC a déjà prépositionné des vivres », a encore déclaré le colonel Andriajka.

Avant de s’approcher de Madagascar, Belna est passé au large de l’île française de Mayotte puis de l’archipel des Comores, plus au nord dans l’océan Indien.

Madagascar est la cible régulière de cyclones ou autres tempêtes tropicales.

En 2018, le cyclone Ava y avait fait 51 morts et 22 disparus en janvier et la tempête tropicale Eliakim 20 morts et près de 19 000 sinistrés deux mois plus tard.