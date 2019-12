Le FIFM 2019 : les films africains et arabes ont le vent en poupe

Les films d’Afrique et du Moyen-Orient étaient à l’honneur au Maroc, du 29 novembre au 07 décembre, pour la 18e édition du festival international du Film de Marrakech. Une édition qui a vu la participation des stars du cinéma comme Harvey Keitel, Marion Cotillard, Tilda Swinton et Robert Redford, qui ont reçu un prix pour l’ensemble de leurs réalisations.

Toby Wallace a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans la comédie australienne “Babyteeth”, réalisée par Shannon Murphy.

Et le Tunisien Ala Eddine Slim a été nommé meilleur réalisateur pour “Tlamess”, un drame sur un soldat qui déserte l’armée après la mort de sa mère…